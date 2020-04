A Verissimo video messaggi inediti per raccontare la quarantena: gli ospiti di oggi 4 aprile 2020

Qualche giorno fa sulle pagine social di Verissimo era comparso uno strano post che annunciava la presenza di Costanza Caracciolo nella puntata del 4 aprile 2020, per raccontare le sue prime emozioni dopo la nascita della piccola Isabel. Pensavamo potesse trattarsi di un errore ma in realtà, dalla puntata di Verissimo in onda oggi, vedremo non solo le storie, con il best off di alcune delle interviste più emozionanti fatte da Silvia Toffanin ma scopriremo anche, come molti personaggi dello spettacolo stanno passando la loro quarantena. In ritardo, rispetto ad altri programmi Rai e Mediaset, anche Verissimo apre quindi le porte a video messaggi mandati dai vip ! Oggi vedremo per la prima volta quindi, come sarà questo nuovo format!

Ma scopriamo nel dettaglio quello che accadrà nella puntata di Verissimo in onda oggi 4 aprile 2020 intorno alle 16,10 su Canale 5.

VERISSIMO OSPITI E SORPRESA IL 4 APRILE 2020: VIDEO MESSAGGI INEDITI

A mostrare come stanno trascorrendo questo strano e anche difficile momento storico ci saranno Costanza Caracciolo, da Milano. Pochi giorni fa ha dato alla luce la piccola Isabel. Era da sola in clinica, per via delle nuove regole, neppure il papà è stato presente al parto. Costanza ha già raccontato con un lungo post sui social, come sia stato strano, ma allo stesso tempo anche bellissimo, e il parto per fortuna, è andato alla grande.

Oltre alla moglie di Bobo Vieri, nella puntata di Verissimo in onda oggi 4 aprile, ascolteremo anche la testimonianza di Gabriella Pession, che si trova invece a Los Angeles. E poi a raccontare la sua quarantena ci sarà anche Irama, anche per lui un contributo video.

VERISSIMO RIVEDIAMO LE MIGLIORI INTERVISTE

Per quanto riguarda le interviste da rivedere, verranno riproposte le interviste di Silvia Toffanin a Gerry Scotti, Leonardo Pieraccioni, Heather Parisi, Mahmood ed Ermal Meta.

Inoltre, il coro virtuale di #ImagineForVerissimo si arricchisce di nuove voci: a intonare Imagine di John Lennon, che diventa la sigla del programma, saranno anche Ambra Angiolini, Anna Tatangelo, Arisa, Aurora Ramazzotti, Daniele Bossari con Filippa Lagerback, Francesco Monte, Emma e Ilary Blasi.

Buon sabato con Verissimo!