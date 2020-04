Mara Venier e Iginio Massari ridanno la ricetta della crostata a Domenica IN

Qualcuno si era perso la ricetta della crostata perfetta vista nella puntata di Domenica IN di domenica scorsa? Oggi Mara Venier, dopo quello che è accaduto la scorsa settimana, ha deciso di ridare al pubblico di Domenica IN, a grande richiesta, la ricetta della crostata che Iginio Massari e Debora avevano preparato insieme settimana scorsa. Purtroppo il collegamento non era stato dei migliori e il pubblico a casa aveva avito difficoltà nel prendere appunti. Ma oggi ci ha pensato Mara Venier, con tanto di grafica ben precisa, a fare il punto della situazione con Iginio e Debora di nuovo in collegamento per la ricetta della crostata!

Noi in ogni caso avevamo già preso appunti settimana scorsa ( qui trovate la ricetta della crostata di Iginio).

DOMENICA IN MARA PRENDE APPUNTI E DA’ LA RICETTA DELLA CROSTATA

La puntata di Domenica In di oggi 26 aprile 2020 inizia quindi all’insegna di Iginio che torna in diretta in collegamento dalla sua pasticceria, augurandosi che presto si possa tornare tutti alla normalità e a vedere la gente, le famiglie, di nuovo in negozio!

E Mara, armata di penna ha preso appunti e ha voluto che si specificassero nel dettaglio, tutti gli ingredienti visto che il pubblico di Rai 1 domenica scorsa ha sembrato gradire tantissimo il dolce preparato da Iginio.

INGREDIENTI PER LA CROSTATA DI IGINIO MASSARI: ECCO COSA SERVE

Per chi si fosse perso nel dettaglio tutti gli ingredienti, ecco la grafica.

E poi si ride e si scherza con un video speciale di Nicola Carraro che ha chiesto al maestro se può spiegare come fare il tiramisù, questo perchè Mara pare non sia in grado di cucinare nessun dolce. E allora suo marito ha lanciato un appello al maestro Massari: insegnare a Mara e al pubblico di Rai 1 la ricetta del tiramisù.

“Vorrei dire a Nicola che non glielo preparo” ha detto Mara scherzando sul fatto che sa fare solo il salame di cioccolato.

Mara Venier e Iginio Massari ridanno la ricetta della crostata a Domenica IN ultima modifica: da