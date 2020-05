Serena Rossi porta dentro un peso meraviglioso dopo il film di Mia Martini (Foto)

Ospite ieri a Domenica In anche Serena Rossi, questa volta da sola, per il film di Mia Martini che rivedremo in tv domani 12 maggio (foto). Le emozioni della splendida attrice campana continuo a essere forti quando racconta di come il film dedicato a Mimì le ha cambiato la carriera, la vita. “Io sento questo meraviglioso peso, la sua rivalsa” è fiera Serena Rossi non solo per il successo, per come ha affrontato una prova così difficile ma anche perché ha ricevuto affetto da tutti, anche dai colleghi, questo l’ha resa più sicura e felice. Il suo talento è sempre stato evidente, già dai primi passi nella soap Un posto al sole fino ad arrivare a Tale e Quale Show, lì ha vinto tutto, è stata la sua vetrina, anima e bravura, professionalità e incanto ed è nata la vera Serena Rossi. Lei stessa a Domenica In ha confidato che se il film “Io sono mia” fosse arrivato qualche anno prima non sarebbe stato uguale, non era pronta, non era matura.

SERENA ROSSI A DOMENICA IN CUSTODISCE GELOSAMENTE IL REGALO DELLA SORELLA DI MIMI’

“E’ stato un ruolo che ha chiesto un grande impegno e una maturità che in quel momento non avevo. Con il regista ci siamo detti che non dovevo imitarla, dovevo evocarla, dovevo provare ad entrare nel suo cuore, prendere un pezzetto della sua meravigliosa anima e regalarla al pubblico” e ci è riuscita, gli attestati di stima e di affetto da parte del pubblico e dei colleghi sono stati la risposta.

Dopo la splendida interpretazione la sorella di Mia Martini le ha regalato la chitarra di Mimì, Serena la custodisce nel salotto, non la può toccare nessuno.

C’è posto anche per altre emozioni e Mara Venier le mostra un video con il suo bambino, il piccolo Diego, sulle note di Avrai di Baglioni. Serena si commuove, è la festa della mamma e per suo figlio desidera solo la serenità ma quella canzone ha uni significato più profondo, è quella che le dedicava la sua mamma, ancora prima della nascita di suo figlio.