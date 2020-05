Nemmeno una parola su Gigi D’Alessio: Mara Venier augura ad Anna Tatangelo di essere felice (Foto)

Bellissima Anna Tatangelo nel suo collegamento di oggi con Mara Venier per Domenica In ma forse anche un po’ triste (foto). Hanno colpito le parole della conduttrice sui saluti finali alla cantante, quando le ha augurato di essere felice, perché lo merita, aggiungendo che non avrebbe detto altro, perché le vuole bene. Nemmeno una parola su Gigi D’Alessio, nessun riferimento all’ex compagno della cantante, salvo le ultime parole mentre chiudeva il collegamento, quelle sono sembrate riferite a lui o a loro. Più di dieci anni d’amore finiti per sempre ma ad Anna Tatangelo resta quello che è il più grande successo della sua vita, suo figlio Andrea, lo sottolinea con gli occhi lucidi. Desiderava tanto avere un altro figlio da D’Alessio, desiderava diventasse suo marito ma non hanno realizzato niente di tutto questo. C’è chi dice che lei volesse l’annullamento del matrimonio tra Gigi e la prima moglie, c’è chi pensa ci sia comunque lo zampino della famiglia nel loro addio.

GIGI D’ALESSIO E ANNA TATANGELO NON PARLANO MAI DELL’ALTRO

Se quando si sono lasciati la prima volta hanno in qualche modo cercato di parlarne, di fare sapere qualcosa ai fan, di conquistare di nuovo l’altro, questa volta Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio continuano a seguire la stessa linea: non una parola sulla loro storia d’amore finita. Nel comunicato in cui hanno annunciato la rottura sono stati chiari, desiderano che il gossip rispetti la loro privacy, soprattutto per il bene del figlio.

Sorprendono le parole della conduttrice di Domenica In, che conosce bene anche Gigi D’Alessio. Mara Venier sembra voler dire qualcosa ma tace per il bene che vuole alla sua ospite.

Cosa è successo davvero quando i. legame tra i due cantanti si è spezzato in modo definitivo non lo sa nessuno o forse la zia Mara è a conoscenza di tutto.