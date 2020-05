Elisa Isoardi emozionata per Eleonora Daniele ma Lippi rovina tutta la poesia (Foto)

Tutti in tv da un programma all’altro stanno facendo gli auguri a Eleonora Daniele diventata mamma di Carlotta e anche Elisa Isoardi e Claudio Lippi si sono uniti con entusiasmo (foto). Emozionata la Isoardi è andata ben oltre il semplice benvenuto alla piccola nata ieri sera, ha parlato di figli e nipoti di tutti, sempre perché la Rai è una grande famiglia. Tenero il suo punto di vista, molto meno la visione di Lippi di una donna che mette al mondo un figlio. Nel dare il benvenuto al pubblico nella seconda puntata de La prova del cuoco la conduttrice ha subito annunciato con un gran sorriso: “Siamo uno in più, la nostra Eleonora ha partorito. Sono tutti figli nostri, nipoti, soprattutto di questa nostra famiglia che è la Rai. Un abbraccio a Eleonora, fatti sentire appena puoi”. Dolcissima ha poi ascoltato con lo zio Claudio poche note del brano “Per ognuno c’è qualcuno sempre” ovviamente con la voce di Lippi che avrebbe potuto fermarsi alla dedica, invece no.

GLI AUGURI A ELEONORA DANIELE E CARLOTTA DA LA PROVA DEL CUOCO

Il pubblico oggi attende che tutti in tv facciano gli auguri alla conduttrice di Storie Italiane e Lippi aveva iniziato in modo carino dedicando la canzone alla bimba appena nata per poi commentare che la vita è strana perché ieri è stata la Daniele a passare la linea a loro per La prova del cuoco. “Pensare che poteva sgravare in diretta” è invece la parte che non ci è piaciuta.

Tra i tantissimi modi lui ha scelto il peggiore e non a caso la Isoardi si è affrettata a giustificare: “Non dire queste cose, Eleonora lo sai com’è lo zio Claudio. Riposa e goditi questa che è una cosa straordinaria nella vita di una donna”. La conclusione ha salvato tutto addolcendo di nuovo le parole.