Caterina Balivo chiude Vieni da me: una stagione complicata tra ansie e preoccupazioni ma con tante soddisfazioni

Vieni da me chiude i battenti. Il programma di Caterina Balivo andrà in onda oggi 29 maggio 2020 con l’ultima puntata della stagione, e che stagione. Tutte le persone che hanno vissuto questo complicatissimo 2020 avranno da raccontare e da ricordare. E anche chi come Caterina ha lavorato nel mondo della televisione, nonostante i due mesi di stop, di certo avrà molto da dire e pensare quando guardandosi indietro ricorderà quelle puntate senza ospiti in studio, quelle puntate con i collegamenti in diretta Skype, quelle puntate in cui il distanziamento sociale era un obbligo. Hanno chiesto ai professionisti come lei di riportare il sorriso nelle case degli italiani e lei ci ha provato ma non è stato semplice. Sul volto di Caterina si è letta tutta la preoccupazione di una mamma che ha paura di tornare a casa e poter fare del male ai suoi figli a causa del lavoro che ama. Caterina è tornata in onda dopo due mesi di pausa ma no, non era la stessa Caterina. E lei ce l’avrà anche messa tutta ma dagli occhi delle persone sincere, traspare tutto, e nei suoi si leggeva una grande preoccupazione, oltre che una costante preoccupazione di dire una cosa che avrebbe potuto ferire le tante persone che in questi mesi hanno lottato contro un nemico invisibile che ha distrutto vite e cambiato per sempre intere esistenze.

Lo show è andato avanti, Caterina ce l’ha fatta ma anche per lei oggi arriva il saluto. Sarà un addio o un arrivederci? Si spera un arrivederci e noi le auguriamo di cuore, e ci auguriamo di cuore che a settembre, andremo avanti. Non dimenticheremo ma torneremo ad abbracciarci, a lasciarci andare anche con una battuta magari fuori posto. Speriamo di poterlo fare e speriamo che una mamma che torna a casa dal lavoro non si debba preoccupare di poter trasmettere al proprio figlio questo maledette virus.

CATERINA BALIVO SUI SOCIAL RINGRAZIA IL SUO PUBBLICO E GLI OSPITI

Ecco le parole della conduttrice che ancora prima di andare in onda si congeda dal suo pubblico dopo una stagione che potremmo definire, alquanto complicata!

Questi sono solo alcuni dei tantissimi ospiti che si sono raccontati quest’anno a @vienidamerai 🥰 Campioni del mondo, giornalisti, attori, attrici, presentatori, cantanti… quanti cassetti abbiamo aperto, quante domande scottanti abbiamo posto, quante canzoni abbiamo ascoltato per scoprire qualcosa in più della vita dei nostri ospiti. Ma al centro di Vieni da me ci sono state anche le vostre storie, che ci avete raccontato via mail o con un messaggio in segretaria. Racconti di vita che ci hanno fatto sognare, emozionare, piangere e riflettere. Grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno dato fiducia e si sono raccontati senza filtri e senza esitazioni, proprio come se fossi una persona di famiglia. Grazie ❤️ E adesso, pronti per il gran finale: alle 14 tutti su @rai1official per chiudere in bellezza. Vi aspetto 😘 #caterinabalivo #vienidame #caterinasecrets

A Caterina Balivo, come a tutte le persone che hanno lavorato in questi mesi nonostante tutto, dal mondo della tv agli ospedali, va il nostro grazie. A lei, alla squadra di Vieni da me, a chi si vede in studio, a chi sta dietro le telecamere, a chi è uscito di casa per lavorare nonostante tutto. Grazie.