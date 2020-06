Claudio Lippi commosso per gli auguri di compleanno di Elisa Isoardi a La prova del cuoco (Foto)

Non ci vuole molto per fare commuovere Claudio Lippi in tv ma oggi dopo gli auguri di Elisa Isoardi per il suo compleanno ha subito cambiato discorso, troppo emozionato e senza nessuna voglia di dire la sua età (foto). Quanti anni compie oggi Claudio Lippi? E’ nato il 3 giugno del 1945, oggi per lui 75 anni ed ha ancora tanti anni di conduzione avanti, non ha nessun dubbio nemmeno lui che avvisa il pubblico: “Mi avrete qui anche a 90 anni”. Un giorno importante per zio Claudio, è così che la Isoardi ha iniziato la puntata di oggi de La prova del cuoco facendo gli auguri al suo compagno di viaggio. “Io non festeggio perché io festeggio la vita in assoluto” il commento del conduttore ancora una volta con le lacrime agli occhi.

CLAUDIO LIPPI ED ELISA ISOARDI SARANNO ANCORA INSIEME PER LA PROVA DEL CUOCO

Elisa si augura di sì, crede che potrà esserci anche la prossima edizione del cooking show e se ci sarà lei in cucina di certo ci sarà anche Lippi. Si vocifera però che la Rai possa non rinnovare l’impegno con i due conduttori, c’è chi dice che questa sarà l’ultima edizione dello storico programma condotto per quasi due decenni da Antonella Clerici.

Intanto, si va avanti con tutte le ovvie difficoltà del momento, con i collegamenti che non piacciono molto al pubblico ma è ancora difficile avere tutti i cuochi in cucina negli studi Rai. Natale Giunta dalla sua meravigliosa Sicilia prepara un piatto ovviamente a base di pesce, c’è un graditissimo ospite pronto ai fornelli accanto ad Elisa, è Massimiliano Rosolino. La puntata prosegue con tutti gli auguri per zio Claudio, anche da noi!

Ci sarà la torta di compleanno per Lippi a fine puntata? Seguiamo insieme come sempre e lo scopriremo.