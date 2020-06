A U&D la stretta di mano tra Maria de Filippi e Giovanna ci ricorda quanto ci mancano i piccoli gesti di sempre

Con la puntata di Uomini e Donne in onda domani, si chiuderà questa edizione del programma di Canale 5. Una nuova edizione da record di ascolti, con una media superiore ai 3 milioni di spettatori, caratterizzata prima del covid 19 da alti, il trono over, e bassi, il trono classico. Poi l’arrivo del maledetto virus in Italia e i programmi sospesi, i programmi in stand by. Il ritorno in una versione parecchio discutibile di Uomini e Donne ha però contribuito a darci una lettura di quello che stava succedendo in Italia. Le registrazioni bloccate per far si che meno persone possibili si recassero sul posto di lavoro; nessuna possibilità di spostamenti tra regioni. L’Italia in lockdown e anche Uomini e Donne che cambia pelle. Poi il ritorno in studio: senza pubblico, con i balli a distanza di sicurezza, con le mascherine, i guanti, il gel igienizzante. Tutte immagini che 4 mesi fa avremmo immaginato da film fantascientifico e che invece oggi sono la nostra quotidianità e non ci fanno quasi effetto.

GIOVANNA RINGRAZIA MARIA MA NON PUO’ ABBRACCIARLA

Vedere oggi Giovanna ringraziare Mara de Filippi per la sua seconda occasione, dopo la batosta presa con il Raselli, nonostante tutte le paure e le ansia di un periodo difficile per tutti, anche per chi televisione l’ha dovuta fare, è stato significativo. La tronista ha ringraziato, come molte altre prima di lei hanno fatto in passato. Ma mai come in questa occasione ci siamo resi conto di quanto spesso diamo per scontato dei gesti come un abbraccio, come una stretta di mano. In questi tre mesi complicati, difficilissimi, ci siamo davvero resi conto di quanto avere al proprio fianco persone speciali sia importante, di quanto un abbraccio possa cambiarci la giornata. I sorrisi coperti dalle mascherine, le distanze di sicurezza, le mani che non si sfiorano più. Ci stiamo facendo ormai il callo ma fa male. E fa male soprattutto rendersi conto di quanto prima davamo tutto questo per scontato, pensavamo fosse banale. E invece non lo è.

Ringraziamo anche tutta la squadra di Uomini e Donne, guidata da Maria, per averci dato dei pomeriggio di apparente normalità andando in onda. Non era scontato neppure questo.