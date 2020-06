A Live-Non è la d’Urso tornano le 5 sfere: tutti gli ospiti del 14 giugno 2020

E’ stato uno dei primi programmi a non avere il pubblico in studio, visto che gli studi si trovano in Lombardia. E’ uno dei programmi che ha cambiato pelle continuando a informare il pubblico che lo ha seguito. Parliamo di Live-Non è la d’Urso andato in onda tra alti e bassi per tutto il periodo di lockdown e che si allunga con qualche puntata in più rispetto al previsto nel mese di giugno. Lo ha chiesto l’azienda e Barbara ha risposto, nonostante i risultati davvero deludenti arrivati nel corso delle ultime due puntate in onda!

Si continua e lo show va avanti con una sorta di ritorno alla normalità nella puntata che vedremo domani 14 giugno 2020 quando nello studio di Cologno Monzese torneranno anche le 5 sfere. Il programma della d’Urso si basava, nel suo format originario, proprio nello scontro di un personaggio importante con queste 5 sfere, verdi o rosse, favorevoli oppure no a idee e punti di vista. Stando alle anticipazioni, per la puntata del 14 giugno 2020, Barbara d’Urso ricomincerà da Matteo Salvini che ha accettato di affrontare le 5 sfere.

LIVE-NON E’ LA D’URSO ANTICIPAZIONI E OSPITI DEL 14 GIUGNO 2020

Oltre a Matteo Salvini, tra gli ospiti della puntata di Live-Non è la d’Urso di domani, dovrebbero esserci anche Vittorio Sgarbi, l’ennesimo ritorno ( lo abbiamo infatti ascoltato anche la settimana scorsa mentre raccontava dell’incidente in mare salvato da sua figlia).

Tra gli altri ospiti della puntata di domani sera anche Asia Argento e Fabrizio Corona. Si potrebbe anche approfittare della presenza di entrambi ( non sappiamo se saranno in studio o in collegamento) ma sarebbe interessante vedere magari un faccia a faccia anche tra di loro, in quanto ex illustri! In realtà Corona dovrebbe essere ospite del programma di Canale 5 per commentare la decisione della Cassazione in merito alle vicende giudiziarie che lo vedono protagonista.

Ci sarà poi una parte dedicata al gossip con altri ospiti. Domani per la prima volta Live sfiderà il nuovo programma di Rai 1, Top Dieci per uno scontro inedito.