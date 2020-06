Claudio Lippi a La prova del cuoco: “Gli altri sono invidiosi e deficienti” ma con chi ce l’ha?

Ultime puntate per La prova del cuoco e se dispiace a molti a Claudio Lippi ed Elisa Isoardi anche di più e non perdono occasione per sottolinearlo (foto). Si inizia anche oggi con i complimenti alla conduttrice da parte dello zio Claudio. Non abbiamo dubbi che Elisa Isoardi sia ancora più bella dentro che fuori ma niente ferma Lippi dal ripeterlo in continuazione. Il suo compito adesso è quello di tirare fuori quello che non si vede della Isoardi. Pensa che tutti dovrebbero conoscerla fino in fondo. “Non faccio complimenti, dico una verità che tu non faresti mai capire, ho il compito di tirare fuori quello che tu normalmente…” ed Elisa schietta risponde: “A saperlo prima…”. Non basta perché Lippi aggiunge il resto e non sono solo complimenti: “Nell’ambiente dello spettacolo ci si abbraccia e sono tutti amici. Non è vero niente. Nel nostro caso, mi pecco di riconoscerlo e comunicarlo, che tutto questo gruppo… Tu hai ancora tanto, goditi il fatto che la gente ti vuole bene perché gli altri sono soltanto invidiosi e anche un po’ deficienti”.

CHE SUCCEDE A LA PROVA DEL CUOCO?

Un programma che si chiude, un conduttore che perde il suo spazio in tv, ovvio che tutto questo non può far piacere ma Claudio Lippi non parla mai a caso. Cosa succede nel cooking show o cosa è accaduto e a chi si riferisce il conduttore? Perché oggi ha voluto sottolineare che nel mondo dello spettacolo c’è tanta falsità e a chi erano rivolti quei termini poco carini?

Il pubblico non ama sapere tutte queste cose, se si accende la tv su Rai 1 a mezzogiorno è per rilassarsi, per sorridere, per imparare a cucinare e conoscere un po’ di più ma non troppo dei protagonisti. Nella puntata di domani ci attendono nuove rivelazioni?