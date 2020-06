Ultima settimana per La prova del cuoco: cosa vedremo dal 22 giugno 2020

Stanno per chiudere i battenti: La prova del cuoco sta per lasciare il palinsesto di Rai 1 e non solo per questa estate. Pare infatti, secondo le indiscrezioni confermate anche da Elisa Isoardi, che il prossimo anno il programma non ci sarà. In attesa di sapere che cosa vedremo al posto de La prova del cuoco, non ci resta che seguire le ultime puntate, quelle in onda la prossima settimana. Dal 22 giugno 2020 infatti andranno in onda le ultime puntate dello storico programma del mezzogiorno di Rai 1.

LA PROVA DEL CUOCO: LA PUNTATA DEL 22 GIUGNO 2020

La puntata di lunedì 22 giugno si aprirà con, in collegamento, il cuoco Daniele Persegani e proseguirà con un’ospite in studio davvero speciale: la conduttrice Lorena Bianchetti che realizzerà una ricetta a sorpresa. Dopo una delle torte di Natalia Cattelani, Angelica Sepe e Michelangelo Sparapano si sfideranno nella Gara Finale, osservati e giudicati dalla chef Cinzia Fumagalli, dal critico gastronomico Lorenzo Sandano e dallo storico di cucina Carlo Spallino Centonze.

LA PROVA DEL CUOCO: LA PUNTATA DEL 23 GIUGNO 2020

Pasquale Rinaldo e Franco Marino si sfidano su un piatto amatissimo della cucina italiana: la pasta alla puttanesca. Dopo si andrà a Bologna da Alessandra Spisni, mentre Diego Bongiovanni e Alessandro Giagnetich realizzeranno una speciale ricetta a quattro mani. La Gara Finale, la ormai celebre sfida tra la squadra delle donne e quella degli uomini, avrà come protagonisti Maria de la Paz e Fabrizio Sepe. Non mancheranno sorprese e tanti ospiti nella Chat del Cuoco, come Paola Gula e altri due chef pronti a fare il tifo nella Gara Finale.

LA PROVA DEL CUOCO: LA PUNTATA DEL 24 GIUGNO 2020

Cristian Bertol e Paolo Zoppolatti apriranno la puntata con una ricetta a 4 mani mentre in studio, ci saranno Andy Luotto e Marco Rufini, che preparerà una delle sue fantastiche pizze. Dopo un collegamento con l’ospite Coldiretti, che parlerà delle pesche, la Gara Finale sarà “stellata”, con Katia Maccari e Marco Bottega a sfidarsi per portare punti alla squadra delle donne o degli uomini.

LA PROVA DEL CUOCO LA PUNTATA DEL 25 GIUGNO 2020

In questa puntata vedremo il Derby delle Isole, Sicilia contro Sardegna, che avrà come protagonisti Natale Giunta e Luigi Pomata. Anche dopo la gara si rimarrà al mare, per cucinare con Gianfranco Pascucci. Gara Finale tra Valentina Pistoia e Joseph Micieli.

LA PROVA DEL CUOCO ULTIMA PUNTATA 26 GIUGNO 2020

Il 26 giugno 2020 si festeggerà l’ultima puntata di questa stagione del programma con tantissime sorprese e la partecipazione, in un modo o nell’altro, di tutti i cuochi che sono stati protagonisti di un anno bello e intenso. A chiudere la trasmissione sarà come sempre, la Gara Finale tra Ginevra Antonini e Luigi Pomata. Tra la squadra delle donne e quella degli uomini, chi vincerà?

