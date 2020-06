Mara Venier dedica la puntata di Domenica In di oggi ad Alex Zanardi: siamo tutti con te

La puntata di Domenica IN del 21 giugno 2020, la penultima di questa edizione, si apre con un pensiero di Mara Venier. La puntata in diretta questa domenica è stata dedicata ed è dedicata ad Alex Zanardi. Mara prende subito la parola e spiega che nelle ultime ore è successo un evento molto forte, parlando dell’incidente di Alex Zanardi, racconta quello che è successo e informa il pubblico con le ultime notizie. Il pilota è in ospedale, in gravi condizioni ma i medici sperano che ce la possa fare, nonostante il forte trauma cranico, le ferite riportate e le conseguenze che ci potrebbero essere. Mara dedica la puntata di Domenica IN al grande campione: “Siamo tutti con te fuori dai cancelli dell’ospedale di Siena” ha detto la conduttrice. “Tutta l’Italia è con te, ti vogliamo bene“.

Poi un video con alcune dichiarazioni di Alex, le sue imprese, le sue lacrime, le sue vittorie e quella voglia di continuare a lottare. Lo sta facendo anche questa volta per tornare dalla sua famiglia.

QUI IL BOLLETTINO CON LE ULTIME NOTIZIE 21 GIUGNO 2020

MARA VENIER E MILLY CARLUCCI SALUTANO ALEX ZANARDI

E al saluto di Mara Venier, che ha voluto proprio aprire la puntata di Domenica IN di oggi con questo omaggio ad Alex, si unisce anche Milly Carlucci che si dice fiduciosa. Alex ha già dimostrato in passato di avere la tempra del campione, del vincente anche nelle situazioni più complicata e sicuramente ce la farà anche questa volta.

La speranza di tutti è che Alex possa presto svegliarsi dal coma e tornare a sorridere, riguardando per l’ennesima volta indietro a un altro tragico incidente arrivato mentre faceva la cosa che più ama, quello sport, quel brivido che non può mancare. Nel 2001 il primo grande ostacolo nella sua vita, la perdita delle gambe. 11 anni dopo un altro grande stop per Alex Zanardi che però, al momento, è solo ai box, in attesa di una ripartenza. E tutti noi facciamo il tifo per Alex.

