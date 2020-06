Stefano De Martino a Domenica In ma Belen fa di tutto per non guardare la tv (Foto)

Anche oggi Stefano De Martino (foto) è stato ospite di Domenica In ma in collegamento da Napoli con parte della squadra di Made in Sud; Belen l’avrà visto? Stefano ha già sottolineato che non intende parlare della sua vita privata ma quando si è in gruppo e c’è Biagio Izzo nei dintorni è impossibile che non scappi qualche battutina. Come sempre il ballerino e conduttore era rilassato è pronto alla risata, anche oggi con il suo piedone ingessato. Tra ironia e buon umore è arrivato il commento di Izzo. Mara Venier ha chiesto come si comporta Stefano De Martino e Biagio ha confidato che è un discolo perché va sempre dietro alle donne, aggiungendo che in realtà sono le donne ad andargli dietro perché Stefano è bellissimo. “Lui le respinge, ilo lo conosco bene”, l’ha difeso la Venier, ma il conduttore campano sa difendersi da solo.

LA RISPOSTA DI STEFANO DE MARTINO SULLE DONNE

“Le donne ormai sono una religione che non pratico più” e così De Martino con una risposta ha risposto a due domande: non solo nella sua vita non c’è più Belen Rodriguez ma non c’è mai stata in questo periodo nessuna altra donna.

In tutto questo Belen avrà seguito il suo di nuovo ex marito? No, la Rodriguez oggi non ha guardato Domenica In e ha fatto in modo di non guardare la tv nemmeno per sbaglio.

Sta trascorrendo le prime vacanze sul lago di Como e con il suo gruppo di amici e famiglia ha preferito pranzare fuori. Finisce tutto così ancora una volta? Chissà se prima o poi diranno qualcosa in più.

Intanto, Belen mostra sempre più spesso suo figlio Santiago nelle storie Instagram. Sembra volere dimostrare che il piccolo sta bene, anche senza il papà, anche senza la famiglia che tanto desiderava.