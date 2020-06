Domenica IN tutti gli ospiti del 28 giugno 2020 per il gran finale

Si chiuderà domenica una grande stagione di Domenica IN. E non solo per gli ottimi ascolti che Mara Venier ha saputo riportare alla rete ma per la missione che questo programma ha avuto, in particolare da marzo a oggi. Lo ripetiamo da mesi ormai, non era facile andare in onda nel periodo della quarantena. Mara Venier avrebbe potuto scegliere di stare a casa ma ha continuato perchè anche in questi casi, lo show deve andare avanti. Portare il sorriso nei giorni più drammatici per la nostra Italia, nelle case degli italiani, non era semplice. Mara ci ha provato, gli ospiti che sono stati con lei ci hanno provato, tutte le persone che hanno lavorato al programma ci hanno provato. E ce l’hanno fatta perchè Domenica IN era una sorta di oasi nel deserto. Abbiamo scritto che in molti casi si sarebbe potuto fare di meglio, ed è vero. Ma alla conduttrice e alla sua squadra va dato atto: intrattenere non era da tutti. Mara lo ha saputo fare.

E con la puntata 41 in onda il 28 giugno 2020 si chiude questa edizione storica del programma di Rai 1. Si cercherà di fare una festa con tanti amici e amiche che interverranno. Scopriamo qualche dettaglio in più sugli ospiti con le anticipazioni, eccole per voi.

ULTIMA PUNTATA DI DOMENICA IN 28 GIUGNO 2020: GLI OSPITI

Come annunciato dalla stessa Mara Venier, in studio con lei ci saranno due amiche. Ritroveremo Romina Power, che come da tradizione chiuderà l’edizione di Domenica IN con Mara. E poi ci sarà anche Loretta Goggi.

Per chidere in musica e in allegria, tra gli altri ospiti ci saranno anche Fabio Rovazzi, Roby Facchinetti, Andrea Sannino . Il cantante neomelodico dovrebbe essere in studio per cantare la sua “Abbracciame”, brano simbolo del periodo che abbiamo vissuto, quando di abbracci, se ne potevano dare ben pochi. Poi per fare il consueto punto sull’emergenza sanitaria ci sarà il Professor Le Foche.

E per finire in allegria e spensieratezza, due persone molto speciali per Mara Venier, Jerry Calà che presenterà il suo pezzo per l’estate 2020 e Stefano De Martino che ancora una volta sarà in collegamento da Napoli per parlare anche del successo di Made in Sud e per salutare la sua grande amica Mara.

Appuntamento quindi in diretta domenica alle 14 su Rai 1 per il gran finale.