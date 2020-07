Il marito di Samanta Togni orgoglioso del suo nuovo ruolo in tv: con I Fatti Vostri un anno meraviglioso (Foto)

Samanta Togni sarà accanto a Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri, il marito orgoglioso del suo traguardo, del suo nuovo ruolo in tv, le fa una dichiarazione bellissima sui social (foto). Mario Russo conferma che il matrimonio con Samanta Togni procede a gonfie vele, che uno sostiene l’altro e che sua moglie meritava tutta la felicità che sta vivendo anche dal punto di vista professionale. Era nell’aria che la Togni sarebbe arrivata a I Fatti Vostri prendendo il posto di Roberta Morise, è ormai ufficiale, i palinsesti hanno svelato tutti i nuovi programmi della prossima stagione, promossi e bocciati. Non c’è dubbio che Samanta Togni sia stata promossa e che nella trasmissione di Rai 2 di Giancarlo Magalli porterà tutto il suo entusiasmo e ovviamente anche la danza.

L’ENTUSIASMO DI SAMANTA TOGNI PER I FATTI VOSTRI E LA GIOIA DI SUO MARITO

“Un anno di grandi cambiamenti… su tutti i fronti. Tanta felicità ed immensamente grata per questa grande opportunità in un differente ruolo, al fianco di un veterano nonché maestro della televisione italiana, Giancarlo Magalli. Nuova avventura e tanta voglia d’imparare!! Sono prontissima!!!” ha commentato subito dopo il lancio della notizia ufficiale. Impossibile allo stesso tempo non pensare alla guerra tra Magalli e Adriana Volpe e non solo ma questa è un’altra storia. Samanta è al settimo cielo, dopo avere trovato il vero amore c’è stato anche il coraggio di mollare Ballando con le Stelle per una nuova avventura.

“Orgoglioso di te!! Successo meritato per serietà, tenacia, determinazione, semplicità e tanta onestà intellettuale. Felice ed onorato di accompagnarti in questa nuova avventura professionale. Dajee stellina!” è il commento di Mario Russo a cui Samanta ha risposto con un dolce “Amore mio”.

Non vediamo l’ora di scoprire tutto del suo nuovo ruolo ne I Fatti Vostri ma intanto la Samanta e Mario sono a Dubai tra lavoro, vacanza e tanto amore.