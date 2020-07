E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici ma con Anna Moroni grande esclusa dalla casa nel bosco?

In questi giorni si lavora per preparare al meglio il nuovo programma del mezzogiorno di Rai 1, e anche dai social sono arrivate le prime indicazioni che ci permettono di scoprire chi ci sarà nel “bosco virtuale” di Antonella Clerici. Per la conduttrice di riparte da E’ sempre mezzogiorno, un programma fatto di racconti ma anche di momenti dedicati alla cucina. Per questo ci saranno anche volti che Antonella ha sempre voluto al suo fianco nei lunghi anni di conduzione de La prova del cuoco.

Ma i fans della Clerici si sono accorti di un dettaglio, non di poco conto. Tra i vari ospiti alla cena nella casa nel bosco, servita anche per mettere nero su bianco nuove idee, con la squadra pronta al debutto su Rai 1, mancava Anna Moroni. La maestra di cucina in questi anni non ha voluto tornare in Rai, e ha avuto modo di trovare spazio su Rete 4 con un programma tutto suo. E’ infatti la protagonista di Ricette all’Italiana, su Rete 4, il format che però non brilla particolarmente per ascolti e che non ha avuto il grande seguito che forse ci si aspettava. Anna però su Rete 4 ha il suo spazio, è protagonista in tutte le occasioni, cosa che su Rai 1, potrebbe non trovare.

E’ una grande assente oppure no?

ANNA MORONI TORNERA’ SU RAI 1 CON ANTONELLA CLERICI?

Sappiamo che Anna Moroni era in Sardegna dove ha festeggiato il compleanno, forse anche per questo non ha avuto modo di partecipare alla cena che si tenuta ad Arquata Scrivia, il paese dove la Clerici vive. Tra i volti noti al pubblico di Rai 1 e de La prova del cuoco, abbiamo rivisto Federico Quaranta, Andrea Mainardi, Sergio Barzetti, Evelina Flachi, giusto per citare qualcuno…E Anna Moroni? Era assente alla cena ma ci sarà in questa nuova avventura o per lei la vita continua su Rete 4?

Per il momento nessuna anticipazione ufficiale e nessuna certezza, per cui aspetteremo le prossime notizie che quasi certamente arriveranno dai social. Anna tornerà su Rai 1 al fianco della sua cara Antonellina, oppure resterà su Rete 4 con Davide Mengacci e la famiglia di Ricette all’Italiana?