Stefano De Martino a Domenica In: Mara Venier ha fatto il suo nome? (Foto)

Stefano De Martino potrebbe davvero affiancare Mara Venier a Domenica In, al momento è solo una indiscrezione ma sembra che la conduttrice si stia muovendo per avere il ballerino nella prossima stagione (foto). E’ la rivista Diva e Donna a rilanciare la notizia del tutto non ufficiale ma forse qualche verità potrebbe esserci. Mara Venier non ha mai nascosto quanto apprezzi Stefano De Martino per il suo talento e per tutte le sue qualità. Lui fa già parte della Rai e Domenica In potrebbe essere davvero un’ottima idea per il programma che ha fatto il pieno di ascolti tv soprattutto nelle ultime puntate. La Venier è andata in onda in pieno lockdown e anche con il piede ingessato. Ha proseguito la diretta anche dopo la caduta recandosi solo dopo in ospedale per i controlli. Non c’è dubbio che la conduttrice tenga molto alla sua domenica in tv e se ha pensato a Stefano forse sarebbe davvero un bel colpo, per entrambi.

STEFANO DE MARTINO A DOMENICA IN MA C’E’ CHI STORCE IL NASO

Quanto potrebbe contribuire il gossip in questa scelta? Se davvero stanno pensando di fare entrare il ballerino e conduttore nel cast della domenica di Rai 1 quanto c’entra che sia l’ex marito di Belen Rodriguez? In più ci sono tutti i pettegolezzi non solo sull’addio della coppia ma anche sul presunto e smentito flirt con Alessia Marcuzzi. Non dimentichiamo che la Venier è anche molto legata alla conduttrice che in questi giorni è felice in vacanza a Formentera con suo marito, Paolo Calabresi Marconi.

Non resta che attendere decisioni e annunci ufficiali ma immaginiamo che se a molti piacerebbe Stefano a Domenica In altri non sarebbero d’accordo, certo che dipende sempre dal ruolo che De Martino potrebbe avere nel programma. A questo punto siamo tutti curiosi si saperne di più.