Mara Venier rivela l’umiliazione subita e che solo Maria De Filippi le è stata accanto (Foto)

Mara Venier sta per tornare con la sua Domenica In ma e se il 13 settembre tutti l’attendono su Rai 1 perché qualche anno fa c’è stato chi l’ha voluta fuori? La conduttrice ne parla al Corriere della Sera, rivela in che modo è stata messa alla porta. Ha sempre detto che era per l’età, “ormai aveva 60 anni”, ma oggi che ne ha quasi 70 è tra le più amate della tv, più di prima. Qualcosa non torna, sono state scelte sbagliate ma Mara Venier non discute su questo, ognuno ha i propri gusti ma è il modo in cui è stata trattata, l’umiliazione subita che le fa ancora male. La Venier fa il nome del direttore Leone ma soprattutto parla della mancanza di rispetto che l’ha fatta soffrire. Nessuno le ha mai detto che era fuori, che non aveva più un programma, l’ha dovuto capire.

MARA VENIER RICORDA LE ULTIME PAROLE DEL DIRETTORE LEONE

Parla di delusione, sa bene che ogni direttore ha tutto il diritto di cambiare conduttori e di fare le proprio scelte ma quel modo usato con lei non le andato giù: “La mia amarezza nasceva dal fatto di essere stata trattata con poco rispetto, mi sono sentito umiliata per il modo con cui il direttore Leone mi aveva liquidata”.

Al Corriere spiega quel modo: “Mi aveva detto ci vediamo la prossima settimana e non l’ho più sentito. Ma tramite il mio agente ho capito che, in pratica, avevo fatto il mio tempo. Avevo già 60 anni. Da allora non ho mai chiesto di tornare in onda. Il mio rientro a Domenica In è stato casuale”.

Nessuna sofferenza per non essere più in onda, c’era la sua vita a cui ha sempre dato priorità, ma era amareggiata e poi intorno a lei era arrivato il vuoto, il telefono non squillava più. C’era poi il dolore più grande, sua madre stava male.

Maria De Filippi è stata tra i pochi a chiamarla, le ha teso una mano e non lo dimenticherà mai. L’ha voluta per una prima puntata di Tu si que vales ed è rimasta lì per tre anni. Quando ha lasciato quel gruppo di lavoro per un’altra Domenica In ha chiesto a lei che le ha subito risposto di accettare, di tornare alla sua trasmissione. Sarà in onda il 13 settembre e non dimentica niente e nessuno.