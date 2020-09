La Domenica IN di Mara Venier non si cambia e Maria De Filippi sarà presto ospite

Si sta svolgendo a Roma in questi minuti la conferenza stampa di presentazione di Domenica IN, giunto alla 45esima edizione. Mara Venier è stata padrona di casa per 11 anni, tre consecutivi con questa che sta per condurre, ma ha rivelato che senza dubbio, per lei quella più bella ed emozionante, è stata l’ultima edizione. Non è stato facile gestire tutto, non è stato facile andare in onda in diretta ma le emozioni provate con i collegamenti, nel raccontare certe storie, nel non potersi abbracciare, hanno cambiato tutto. Ed è anche per questo che, come spiega il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, la Domenica IN di Mara Venier non ha bisogno di nessun cambiamento, va bene così. Il pubblico ha premiato Domenica IN con ottimi ascolti, anche nei segmenti che non erano previsti in partenza, quelli con le informazioni sul covid 19, come ad esempio le interviste ai virologi. E allora non si cambia, ma si va avanti per la stessa strada. Dimostrazione ne è il fatto che Domenica IN riparte da Romina Power e Loretta Goggi, due delle ultime ospiti della passata edizione.

MARA VENIER RIAPRE LE PORTE DI DOMENICA IN

Mara Venier conferma quindi che questa edizione di Domenica IN non sarà particolarmente rivoluzionata anche se nelle sue intenzioni c’era la volontà di proporre qualcosa di nuovo. Spiega: “È vero, quest’anno volevo fare dei cambiamenti, volevo riportare una compagnia di giro, con riferimento alle mie prime edizioni di Domenica In. L’idea mia era di andare in sottrazione io, dando visibilità ad altri compagni di lavoro. “

Mara era quindi pronta ad avere dei nuovi compagni di viaggio e racconta: “Avevo già identificato un gruppetto niente male. Poi ci ho pensato, ci siamo incontrati a cena a casa mia col direttore, ci siamo guardati e in contemporanea abbiamo detto ‘rimane tutto così, ok?‘”.

E poi aggiunge: “Le mie non sono interviste, ma chiacchierate. Aldo Grasso qualche mese fa fece un pezzo dicendo che sembra che io stia sul divano di casa quando faccio le interviste. Non mi sono sentita affatto offeso, anzi, l’ho ringraziato. Nella prima puntata ci saranno Romina Power e Loretta Goggi, già ospiti nell’ultima puntata della scorsa stagionale”.

Nelle prossime puntate ci sarà invece Maria de Filippi e questa volta, a detta di Coletta, non c’è rischio che salti l’intervista.

A proposito degli ascolti, Mara commenta: “Gli ascolti? Non sono una patita, di solito è mio marito che vede i numeri, a me interessa solo se siamo andati bene o male. I numeri non li capisco neanche, io inverto l’orario con il dato di ascolto. Non è l’andare bene quello che mi gratifica, ma mi gratifica che la gente continua a ringraziarmi per la compagnia che ho fatto a loro”.