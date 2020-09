Gli ascolti della domenica pomeriggio: le soap sfidano Domenica IN. Domenica Live la Fialdini

Si riaccende anche la domenica! E tornano le nostre amate analisi auditel dedicate proprio al pomeriggio della domenica. Una giornata di debutto quella del 13 settembre 2020 con il pomeriggio di Canale 5 e di Rai 1 che si è acceso! Si parte alla grandissima con Domenica In in diretta come sempre dalle 14 su Rai 1; nella stessa fascia oraria Canale 5 non molla e punta tutto sulle soap, in particolare su Daydreamer in partenza dopo le 16. E poi il grande ritorno di Domenica Live dopo sette mesi di assenza, con Barbara d’urso non in diretta, e con la novità dello studio. Il programma si registra nello stesso studio di Live-Non è la d’urso. Canale 5 nella stessa fascia oraria ha un altro nemico da battere, Da Noi a ruota libera con Francesca Fialdini.

Cosa possiamo segnalare rispetto allo scorso anno? Intanto la chiusura di Domenica IN. Il programma di Mara Venier termina qualche minuto prima, una decina, per passare direttamente la linea a Da Noi a ruota Libera senza lo stacco pubblicitario. Domenica Live si trova quindi a iniziare praticamente insieme al secondo programma del pomeriggio di Rai 1. Anche per la d’Urso si parte con una manciata di minuti di anticipo. Ieri il debutto intorno alle 17,10 non alle 17,20 come di consueto ( una scelta che era deducibile prima dell’inizio dalla puntata, dalla guida tv ufficiale). Altro aspetto: a fare da traino a Domenica Live la nuova gallina d’oro di Canale 5, la soap che tutti seguono, con oltre 2 milioni di spettatori fissi, Daydreamer.

Tornando su Rai 1, per Francesca Fialdini l’ottima possibilità di andare in onda in diretta a differenza dello scorso anno.

Ma passiamo adesso ai numeri ( vi ricordiamo che i dati auditel saranno disponibili dopo le 10).

DOMENICA LIVE ASCOLTI: ECCO I DATI AUDITEL DELLA PRIMA PUNTATA 13 SETTEMBRE 2020

Il programma di Canale 5 torna in onda dopo 7 mesi ma è identico a prima. Il talk momento tanto atteso, resta uno degli spazi usati peggio: una gran caciara dove tutti parlano di tutti senza averne neppure le competenze.

Parte parecchio maluccio Domenica Live con la prima puntata ferma a 1.465.000 spettatori al 12.2% poi 1.242.000. 10.6% share.

DOMENICA IN ASCOLTI: ECCO I DATI AUDITEL DELLA PRIMA PUNTATA 13 SETTEMBRE 2020

Partenza lenta per Mara Venier che torna a ospitare Romina Power e Loretta Goggi ma avere oltre un’ora e mezza di programma con le due grandi donne, non aiuta il ritmo del programma che si spegne lentamente.

La prima puntata di Domenica IN segna 2.247.000 spettatori al 14.6% e 1.940.000 al 13.8% share nella seconda parte. Dati non troppo entusiasmanti ma va detto che quest’anno molti programmi sono partiti in anticipo e il clima estivo che si respira ancora, non aiuta.

LE SOAP DI CANALE 5: I DATI AUDITEL DEL 13 SETTEMBRE 2020

Le soap di Canale 5 si affidano a Daydreamer capace di incollare davanti alla tv 2 milioni fissi di spettatori.

DA NOI A RUOTA LIBERA: I DATI AUDITEL DEL DEBUTTO 13 SETTEMBRE 2020

Il programma di Francesca Fialdini è gradevole e piacevole da seguire, inoltre la conduttrice prova anche a variare nella narrazione, con facce diverse che possono avere qualcosa da dire.

Buona la prima per Francesca Fialdini che vince contro Canale 5 con il suo Da Noi a Ruota Libera visto da 1.690.000 spettatori pari al 14.2% di share.