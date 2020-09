Ascolti tv, al GF VIP 5 non basta Garko: è ancora flop clamoroso

Il venerdì è ricchissimo di proposte su tutti i canali free. E ce n’è per tutti i gusti: dai dolci di Bake Off alle inchieste di Quarto Grado passando per la satira di Crozza e per lo spettacolo di Tale e quale show. E poi c’è anche l’Alberto Angela di Mediaset, Giacobbo con il suo Freedom; c’è il Grande Fratello VIP che cerca in tutti i modi di emergere in questo palinsesto così ricco. La gara agli ascolti della prima serata del venerdì è complicatissima e lo è stata anche il 25 settembre 2020. Signorini, che veniva da tre puntate con ascolti in negativo per il Grande Fratello, ha cercato in tutti i modi di attirare l’attenzione del pubblico. Ma per l’ennesima volta si è capito che ciò che succede sui social, non coinvolge realmente il pubblico davanti alla tv. Puoi essere anche secondo nei trend di twitter nel mondo, e primo in Italia, ma non battere la rete competitor. Come è successo praticamente nel corso della serata del 25 settembre 2020. Non è bastato Gabriel Garko, con le grandi emozioni portate. Il pubblico non si convince facilmente a quanto pare, e si è persa strada facendo la voglia di seguire questo reality, nonostante l’hype per la quarta puntata del GF VIP 5 fosse alle stelle.

ASCOLTI 25 SETTEMBRE 2020: ECCO I DATI DELLA PRIMA SERATA

Vince senza se e senza m Tale e quale show 2020 alla sua seconda puntata con 3.741.000 spettatori e il 18,5% di share. Il programma di Rai 1 batte Canale 5 ma va detto che neppure gli ascolti dello show di Carlo Conti fanno faville, considerato anche il fatto che su Rai 2 e Rai 3 ci fosse praticamente il vuoto.

La quarta puntata del Grande Fratello VIP 5 viene vista da 2.877.000 con il 16,7% di share.

Vediamo i dati degli altri canali.

Supercoppa di Pallavolo Civitanova Marche-Perugia 464.000 spettatori pari al 2.3% di share. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine 1.047.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Le Ragazze h 663.000 spettatori pari ad uno share del 3%. Su Rete4 Quarto Grado 1.082.000 spettatori con il 6.2% di share. Su La7 Propaganda Live 867.000 spettatori con uno share del 4.9%. Su TV8 X Factor 3.2% con 652.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza 1.209.000 spettatori (5.2%).