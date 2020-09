E’ stato giusto chiudere La prova del cuoco? Antonella Clerici risponde

C’è chi continua ancora a criticare Antonella Clerici sulla chiusura de La prova del cuoco e la conduttrice in un’intervista TvBlog risponde indirettamente anche a chi pensa che sia colpa sua. La Clerici domani 28 settembre torna finalmente in tv con il suo E’ sempre mezzogiorno dopo una pausa che l’ha fatta soffrire e dopo l’addio a La prova del cuoco. E’ stata sua la scelta di lasciare lo storico programma di Rai 1 ed era convinta di non tornare più in quella fascia oraria. Ha sempre detto che La prova del cuoco era ormai di Elisa Isoardi, che non sarebbe più tornata sui suoi passi, che era giusto lasciare tempo e spazio agli altri per lavorare bene. Poi la scelta della Rai di chiudere il programma e solo dopo ad Antonella Clerici è arrivata la richiesta di tornare ancora una volta a mezzogiorno.

E’ SEMPRE MEZZOGIORNO NON SARA’ UGUALE A LA PROVA DEL CUOCO

“Diciamo che in questa nuova trasmissione ci sarà molto di quello che c’era nella Prova del cuoco, ma senza la gara” ha anticipato la Clerici aggiungendo il suo pensiero sulla chiusura della Prova del cuoco: “Non so dirti se è stato giusto chiudere la Prova del cuoco, non è una decisione che ho preso io e neppure spettava a me prendere. I conduttori non hanno tutto questo potere, io volevo semplicemente fare un piccolo programma dalla mia casa nel bosco, poi terminato il lockdown mi è stato chiesto da Rai 1 di occupare tutta la fascia del mezzogiorno e farlo in diretta e io ho accettato – per poi concludere – Detto questo la Prova del cuoco è un programma che porterò sempre nel cuore e a cui vorrò sempre bene”.

Domani si ricomincia! Scopriremo tutto del nuovo programma di Antonella Clerici e sarà una nuova favola. Bentornata Antonella!