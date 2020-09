Antonella Clerici senza fiato per l’emozione, promossa per la prima di E’ sempre mezzogiorno (Foto)

E’ sempre mezzogiorno e Antonella Clerici attendono gli ascolti tv di domattina per conoscere il risultato della prima puntata ma non c’è dubbio che ci sia la promozione, quasi su tutto (foto). Lacrime agli occhi per la gioia del nuovo inizio e ad Antonella Clerici manca il fiato mentre confessa che aveva preparato tutto un discorso per la prima puntata di E’ sempre mezzogiorno ma non ricorda più niente. Vestito lungo a fiori, stivali texani, gli immancabili capelli ricci. Antonella sembra volere ascoltare solo se stessa, sentirsi comoda con gli abiti che preferisce e fa benissimo. E’ emozionata mentre annuncia cosa vorrebbe arrivasse a tutti dal suo E’ sempre mezzogiorno: “Spensieratezza, gentilezza e leggerezza… Cominciamo dall’inizio, da questo mio nuovo inizio e cominciamo da questa sigla…”.

ANTONELLA CLERICI PROMOSSA PER LA PRIMA PUNTATA DI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

La natura che entra nelle case di tutti, un appuntamento quotidiano e la conduttrice ammette di avere capito che è il mezzogiorno il suo orario (ma non sarà l’unico). Ci sono nonna Anna, nonna Amelia e zia Cri ed è quest’ultima la vera scoperta, prepara la torta del bosco ed è subito amore per lei così semplice, entusiasta, veloce, preparata, diretta. Arriva anche Alfio, personaggio da scoprire ma che orrore quando durante il gioco con il pubblico da casa deve lavare le pentole sporche. Magari sarebbe meglio trovare un altro modo per svelare chi ha vinto.

Non manca uno scoiattolo che aiuta Antonella Clerici negli indizi per un altro gioco e di certo piacerà ai più piccoli. Ammette che come sempre le spiegazioni di regole e giochi non sono il suo forte ma è tutto così semplice e un’ora e mezza passa davvero in fretta nel suo bosco.

Emozioni con Carlo Conti che interviene per farle gli auguri in diretta ma che meraviglia ritrovare Mauro Improta in cucina e per di più con suo figlio Mattia. Se l’intenzione era quella di cucinare e chiacchierare, di fare compagnia a tutti senza esagerare ma sempre con il sorriso e i colori l’esperimento è riuscito. Le ricette non mancano, c’è dentro un bel po’ della Prova del cuoco ma tutto in modo diverso e mentre contiamo le foglie dell’albero attendiamo le altre puntate.