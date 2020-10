Da Pomeriggio 5 la bomba su Iconize: per l’aggressione ha usato un surgelato, la d’Urso basita

Di questa storia si parla ormai da settimane, da quando Dayane Mello nella casa del Grande Fratello VIP 5 aveva informato Tommaso Zorzi di una vicenda riguardante il suo ex fidanzato Marco, conosciuto da tutti come Iconize. Ma a quanto pare, anche questo era il segreto di pulcinella, che ormai va tanto di moda. Lo hanno rivelato a Pomeriggio 5 Soleil Sorge e un suo amico. Pare che nella cerchia delle persone che conoscevano Marco, tutti sapevano quello che aveva fatto. Soleil, dopo aver avuto le prove del fatto che l’aggressione omofoba non fosse mai esistita, ha si taciuto, ma ha scelto di allontanarsi da Iconize. Ricordiamo che l’influencer, dopo le rivelazioni al GF VIP 5, aveva confermato sui social di esser stato aggredito e di non aver inventato nulla. Si era detto schifato per quello che stava succedendo. Ma oggi, Soleil, aggiunge anche altro.

DA POMERIGGIO 5 LE NUOVE RIVELAZIONI SULL’AGGRESSIONE A ICONIZE

Alberto De Pisis ospite oggi di Pomeriggio 5, conferma alla d’Urso che poche ore dopo l’aggressione, anche lui era venuto a sapere che era tutto finto. Ma non solo. Vuole che Soleil dica tutto perchè quello che ha raccontato fino a questo momento non basta. La conduttrice, che ha ospitato Iconize in passato a maggio, per raccontare di questa aggressione, vuole che si vada a fondo perchè noo è possibile scherzare su un argomento di questo genere, e arrivare a inventare una storia simile.

E così alla fine Soleil ha dovuto ammettere che si, ci sono dei messaggi molto espliciti e anche delle note vocali. “Io l’ho incontrato e gli ho consigliato, anche se ormai mi sono allontanata da lui, di venire qui per dirvi tutta la verità” ha detto Soleil a Pomeriggio 5 nella puntata di oggi 7 ottobre 2020.

De Pisis quindi, visto che Soleil non vuole andare nel dettaglio, anche se Karina l’accusa di essere una complice a questo punto, spiega cosa è successo. La d’Urso infatti continuava a chiedere come avesse potuto darsi un pugno da solo: “Si è dato un surgelato in faccia” ha detto Alberto.

La d’urso rimasta senza parole, ha detto di non riuscire a credere che tutto questo sia accaduto. Soleil ribadisce che lo sapevano in tanti e che forse anche Zorzi lo sapeva, per questo Dayane in casa ne ha parlato.

Come ricordava de Pisis, Iconize non ha sporto denuncia dopo questa aggressione subita ma non ha neppure querelato nessuno per diffamazione visto che in tv lo si accusa di qualcosa di molto grave. Cosa farà adesso?