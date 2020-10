Paolo Bonolis a Oggi è un altro giorno, il capitolo dedicato a sua figlia Silvia (Foto)

E’ Paolo Bonolis l’ospite di oggi di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, l’ospite che tiene a bada con tutte le sue battute e a cui riesce a strappare qualche confidenza, ma senza esagerare (foto). Dalla bellezza di sua moglie Sonia Bruganelli a quella di sua figlia Silvia, ma non c’è solo l’estetica in quel termine che non è per niente superficiale. “Di mia moglie Sonia mi ha colpito a parte la sua estetica… è bellissima… la sua freschezza e velocità mentale che mi ha intrigato da subito con la quale continuiamo a convivere felicemente raccontandoci l’un l’altro attaccandoci, perdonandoci”. Nessuna noia per la coppia con tre figli e due che sono lontani. “La cosa più importante che mi ha perdonato è la mia natura, ha fatto un forfait, ha preso il tutto e ha deciso di perdonarlo” aggiunge Bonolis. Nessuna ipocrisia, non la sopporta, l’ha ereditato da sua madre.

PAOLO BONOLIS IL CAPITOLO DEDICATO A SUA FIGLIA SILVIA

“Silvia è una bambina bellissima e sempre molto sorridente e molto solare… è una bambina che ha delle disabilità e amen” e Bonolis padre non ha mai avuto paura di trascurare gli altri figli per dare attenzioni particolari a Silvia: “No, Silvia ha attenzioni particolare per le sue necessità e gli altri per le loro necessità hanno altre attenzioni”. Un equilibrio che non è comune a tutti i genitori.

Paolo Bonolis racconta delle Special Olympics di Montecatini a cui ha partecipato sua figlia questa estate, lo fa nel suo solito modo, senza mostrare sofferenza o dispiaceri, non l’ha mai fatto in tv né in pubblico, non racconta della disabilità ma della felicità di Silvia e degli altri nel partecipare, organizzare e assistere. Una felicità rara da trovare in altre situazioni e che va ben oltre la vittoria di un singolo.