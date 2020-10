Live-Non è la d’Urso: tutti gli ospiti dell’11 ottobre, torna anche l’ascensore

Che cosa succederà nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda oggi 11 ottobre 2020? Tante le cose di cui si parlerà in questo nuovo appuntamento del programma di Barbara d’Urso e non potevano mancare le anticipazioni che ci rivelano proprio i nomi di tutti gli ospiti che vedremo questa sera su Canale 5. L’Ares Gate tiene ancora botta: Adua e Massimiliano sono nella casa del Grande Fratello VIP, dove scelgono di non esprimersi molto sul passato, dicendo che legalmente non ne possono parlare ma non immaginano che fuori, si è già detto tantissimo di questa vicenda. Ma non solo…Scopriamo i nomi di tutti gli ospiti che animeranno la puntata di Live questa sera.

LIVE-NON E’ LA D’URSO: GABRIEL GARKO CONTRO LE 5 SFERE

E alla fine, dopo il Grande Fratello VIP 5 e dopo Verissimo, Gabriel Garko va anche da Barbara d’Urso. Ha scelto di affrontare le 5 sfere e saranno tante le domande alle quali dovrà rispondere, arriveremo finalmente a sapere chi erano le persone che per tanto tempo gli hanno consigliato, o forse lo hanno costretto, a tacere sulla sua omosessualità?

LE RIVELAZIONI DI FABRIZIO CORONA RIGUARDANO ANCHE L’ARES GATE?

Nella puntata di Live in onda questa sera si tornerà a parlare della vicenda che vede protagonisti Adua del Vesco e Massimiliano Morra e le persone che hanno interagito in passato con i due attori, consigliandoli di inscenare una finta relazione. In realtà come si è ben capito dalle parole di Massimiliano in diretta al Grande Fratello VIP, la cosa non nasceva dal nulla. Infatti lui era molto interessato alla del Vesco, al limite dello stalking, per cui chi ha consigliato di parlare di un fidanzamento forse partiva da questo presupposto. Ma a quanto pare, a parlare anche di finti gossip, ci sarà Fabrizio Corona. Sa qualcosa anche di questa vicenda?

ANGELA DA MONDELLO DI NUOVO PROTAGONISTA DI LIVE

Questa volta, se non abbiamo capito male, Angela da Mondello potrà essere a Cologno Monzese dove dovrebbe affrontare le 5 sfere.

5 SFERE ANCHE PER FRANCESKA DOPO IL GF VIP 5

E 5 sfere ci sono anche nel destino di Franceska Pepe che venerdì sera è stata protagonista del Grande Fratello VIP 5 con le sue dichiarazioni sempre molto particolari. Ha raccontato infatti di aver litigato con una autrice. Non ha voluto dire il motivo, ma pare che si fosse offesa perchè non le era stato mandato un autista in stazione…Tra le 5 sfere di Live ci sarà anche Vittorio Sgarbi che mentre la ragazza era nella casa ha raccontato particolari piccanti sul loro unico e rapido incontro?

A LIVE ICONIZE ROMPE IL SILENZIO E PARLA DELL’AGGRESSIONE OMOFOBA SUBITA: HA INVENTATO TUTTO?

In questi ultimi giorni si è molto parlato dell‘aggressione omofoba che Iconize avrebbe finto di subire. L’ex fidanzato di Tommaso Zorzi sarà a Live per rispondere alle accuse e dire la sua su quanto successo davvero.

TORNA L’ASCENSORE: FRANCESCA CIPRIANI VS MAGO OTELMA

Torna l’ascensore nella puntata di Live di questa sera: la Cipriani dovrà risarcire il Mago Otelma per l’incidente avvenuto sull’Isola dei famosi? E’ scontro tra i due.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Live in onda questa sera su Canale 5.