Temptation Island 2020, un mese dopo: come è finita per le coppie?

Temptation Island 2020 sta per chiudere i battenti, martedì 20 andrà in onda l’ultima puntata di questa edizione dell’isola delle tentazioni. I fan della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi vogliono sapere che cosa è successo tra le coppie dopo la fine del programma. Partiamo subito dalla coppia formata da Nadia e Antonio. Dopo Temptation, i due sono riusciti a capire i loro sbagli e hanno iniziato a vedere ogni cosa con occhi diversi. Nadia adesso si dice cambiata mentre Antonio spera che l’esperienza possa essere un vero aiuto per la loro vita insieme. Sicuramente Nadia e Antonio sono ancora fidanzati dopo la fine di Temptation Island 2020.

Le coppie di Temptation Island 2020 un mese dopo: quali sono i rapporti adesso?

Passiamo alla coppia formata da Anna e Gennaro, diventati famosi anche per aver dato vita al falò di confronto più strano e veloce di sempre. Loro hanno lasciato Temptation Island da separati e ad oggi non è ancora chiaro se hanno avuto modo di vedersi o sentirsi. Secondo alcune indiscrezioni Anna avrebbe avuto modo di incontrare il tentatore Mario!

Sofia e Amedeo sono stati i primi ad affrontare il falò di confronto in questa edizione dell’isola delle tentazioni. I due hanno lasciato il programma come una coppia e un mese dopo Sofia si dice più consapevole e ha imparato a guardare oltre. Amedeo e Sofia si sono ritrovati e lui ha finalmente capito quanto tiene davvero alla sua fidanzata.

Anche Serena e Davide sono rimasti insieme dopo Temptation Island. Nonostante lei si sia ritrovata piena di delusione sembrano aver ritrovato il giusto equilibrio.

Temptation Island, i protagonisti dopo la fine del programma

Proprio nella penultima puntata di Temptation Island abbiamo visto il falò di confronto anticipato tra Salvo e Francesca. I due fidanzati hanno deciso di lasciare la trasmissione di Canale 5 insieme. Per il momento ci sono poche indiscrezioni sul loro rapporto dopo l’isola delle tentazioni ma dovrebbero essere ancora una coppia a tutti gli effetti.

Il falò tra Carlotta e Nello è sicuramente uno dei più attesi di questa edizione di Temptation. Lei si è dimostrata estremamente delusa dal suo fidanzato che continua ad avvicinarsi e a fare complimenti alla single Benedetta. Carlotta deciderà di chiudere la relazione con Nello?

Il falò tra Alberto e Speranza è rimasto invece in sospeso e ancora si sa molto poco sul loro rapporto dopo il programma. Lui ha baciato due volte la single Nunzia ma lei si dice troppo innamorata del suo fidanzato. Speranza deciderà di mettere una pietra sopra o chiuderà per sempre questa relazione durata ben sedici anni?

Vi ricordiamo che l’ultima puntata di Temptation Island 2020 andrà in onda martedì sera e non mercoledì come di consueto.