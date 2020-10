E’ Mara Venier l’ospite di oggi di Domenica In intervistata da Carlo Conti (Foto)

Mara Venier inizia la sua puntata di oggi di Domenica In in modo del tutto inaspettato, è lei l’ospite di oggi e a intervistarla c’è Carlo Conti (Foto). Una vera sorpresa, le anticipazioni non avevano rivelato nulla e Mara Venier spiega che non era niente di previsto. Il 20 ottobre la conduttrice compie 70 anni ma la vera ragione è che gli ospiti previsti in questa puntata non sono presenti. La Venier attendeva Francesco Totti a cui manda un abbraccio, il lutto per la morte del padre è ancora troppo forte, l’ex calciatore è la prima grave assenza per la trasmissione. Anche Ezio Greggio era tra gli ospiti previsti ma anche lui non è presente. Antonella Clerici ha invece dato il suo sostegno all’amica ma in collegamento. Il direttore di rete ha quindi pensato alla soluzione migliore: Mara Venier ospite di Domenica In intervistata da Carlo Conti.

MARA VENIER RACCONTA LA SUA VITA

E’ emozionata Mara, vorrebbe fare tutto tranne che raccontarsi, non era preparata ma si affida all’amico che la conosce bene e che potrebbe rivelare tanta cose di lei. Continua a sorridere e svela una semplicità disarmante, quella dei 17 anni, di quando rimase incinta della sua Elisabetta e non sapeva nemmeno come si facessero i figli. Poi il matrimonio, la separazione, l’arrivo a Roma, le delusioni e mai avrebbe immaginato che la sua vita la portasse in tv. Un altro amore e un altro figlio, la nascita di Paolo ed è per i suoi figli che ha lavorato ma sempre senza grandi ambizioni, solo per necessità.

Ha rifiutato tanti lavori importanti, i figli erano piccoli. Il legame immenso con la sua mamma, il papà, c’è tutto concentrato in questa intervista speciale. Le arrivano gli auguri degli amici famosi, un messaggio di Adriano Celentano le chiede di controllare i documenti, non è possibile abbia 70 anni.

Poi altri amori, Jerry Calà, Renzo Arbore e tanti lavori, i film ed è solo all’inizio del suo racconto. Per niente sorpresa per il collegamento con Jerry Calà che le ha dedicato la loro canzone d’amore. Arriva anche il messaggio di Renzo, questo la sorprende, conferma che è stato un grande amore. Ricorda i colleghi più cari, c’è Fabrizio Frizzi che l’ha aiutata tanto. C’è Antonella Clerici che oggi è una cara amica ma hanno anche litigato tanto. Tra le sue amiche più care, quelle che sono state vicine e lo fanno ancora oggi Rita Dalla Chiesa, Sabrina Ferilli e Alessia Marcuzzi. Non manca Nicola Carraro che non vede l’ora finisca Domenica In per avere sua moglie sempre con lui. Poi Mara nonna, innamorata di loro due più di tutti.