La grave scoliosi di Paola Perego, il busto che era la sua protezione (Foto)

Ce l’ha fatta Paola Perego, è riuscita a superare tanti periodi bui nella sua vita ma ricordando la grave scoliosi di quando era ragazzina non parla di un problema (foto). A Oggi è un altro giorno, nel suo ritorno in tv dopo il Covid, ha raccontato tanto di se stessa, non solo del presente ma anche del passato, arrivando fino a quando era poco più che una bambina e una grave scoliosi l’ha costretta a portare prima un busto di gesso e poi un altro. Il primo l’ha portato per un anno e mezzo, sempre, il secondo fino ai 18 anni ma Paola Perego non ricorda il momento in cui l’ha tolto come una liberazione, anzi è stato il contrario. “Non avevo più una protezione e poi ero così magra”. Il busto la proteggeva, era un po’ la sua armatura nonostante tutto; lei non ricorda quegli anni in modo negativo, nessuna sofferenza. E’ stato invece difficile vedersi nuda, così magra dopo tanti anni di busto.

PAOLA PEREGO DAGLI ATTACCHI DI PANICO ALL’AMPRE PER LUCIO PRESTA

Anche suo figlio ha sofferto di attacchi di panico ma a Oggi è un altro giorno confida che lui è stato molto più bravo, che in un anno ha superato tutto affrontando il vero problema. Sappiamo bene invece che Paola Perego ci ha messo tanti anni per uscirne fuori, per vivere davvero. Ha scritto un libro che può aiutare tante persone ma è chiedendo aiuto che si guarisce.