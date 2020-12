Domenica In ospiti e anticipazioni 20 dicembre 2020: grande attesa per Zucchero

Continua la carrellata di grandissimi artisti nel salotto di Domenica IN. Dopo Tiziano Ferro e Renato Zero arriva Zucchero per una domenica da passare davanti alla tv in compagnia di Mara Venier.

La quindicesima puntata di Domenica In, in onda domenica 20 dicembre, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tanti ospiti in studio e in collegamento come sempre e c’è chiaramente grande attesa anche per il super ospite di questa settimana, Zucchero! La puntata sarà molto natalizia: ricette di Natale, consigli e tanta musica a tema.

Non ci resta che scoprire nel dettaglio tutti gli ospiti della puntata di Domenica IN di oggi. Ecco per voi le anticipazioni: appuntamento come sempre alle 14 dopo il TG 1.

DOMENICA IN ANTICIPAZIONI: GLI OSPITI DI OGGI 20 DICEMBRE 2020

La puntata si aprirà con uno speciale collegamento con Zucchero, che interverrà in più momenti nel corso della puntata. Zucchero si esibirà con la sua band cantando alcuni brani tratti dal nuovo album ‘D.O.C.’, oltre ad alcuni classici del suo repertorio come ‘Così Celeste’.

Stefano De Martino leggerà un’originale ‘lettera a Babbo Natale’ per poi esibirsi con Biagio Izzo in un classico di Natale ‘Tu scendi dalle stelle’. Solo show di Natale o per la prima volta il conduttore parlerà in tv di quello che è successo tra lui e Belen? Zia Mara farà qualche domandina? Vedremo!

Massimo Boldi farà una sorpresa a Mara Venier vestendo i panni di Babbo Natale, mentre lo chef Gennaro Esposito presenterà alcuni piatti e dolci della tradizione napoletana per un ideale pranzo di Natale. Mara ha gradito i consigli di chef Esposito che anche a Pasqua era stato protagonista di Domenica In con le sue golose ricette.

L’attore Sergio Castellito interverrà per presentare il film per la tv ‘Natale in casa Cupiello’, in onda su Rai1 martedì 22 dicembre ( qui le anticipazioni).

Nel corso della puntata ci sarà anche un ricordo di Moira Orfei con Luca Alghisi, autore del libro ‘Come gli equilibristi – La mia vita con Moira’. Andrea Sannino, si esibirà con il suo singolo ‘È Gioia’ e riceverà il ‘Disco d’Oro’ per le oltre 50mila copie vendute del singolo ‘Abbracciame’.

In finale ci sarà un collegamento con i tre giudici di The Voice Senior: Albano, Gigi D’Alessio e Clementino per ricordare l’appuntamento con la finale di questa sera, condotta da Antonella Clerici in diretta su Rai1.

La regia è di Flavia Unfer. Appuntamento alle 14 in diretta su Rai 1 per una nuova scoppiettante puntata di Domenica IN!