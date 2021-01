Adriano Celentano a sorpresa chiama Domenica In ma non è l’unico per Giovanna Ralli

Gran sorpresa per tutti la telefonata di Adriano Celentano oggi a Domenica In. Una chiamata arrivata mentre in studio c’era Giovanna Ralli e tutti festeggiavano il suo compleanno. Ieri la bellissima attrice ha compiuto 86 anni. “Sono rimasto colpito, stavo mangiando una mela e ho alzato lo sguardo al televisore e ho chiesto a Claudia se fosse Giovanna Ralli – racconta al telefono Adriano Celentano – Sono rimasto colpito dalla tua giovinezza e ho dovuto chiamare. Sei una ragazzina, sei una bellissima ragazzina”. Tutto vero, Giovanna Ralli alla sua età ci lascia tutti senza parole per la sua bellezza, la sua eleganza, la sua dolcezza, ma è anche così fragile. Adriano Celentano racconta che lui e Claudia Mori sono chiusi in casa: “Da un anno praticamente in casa e proprio l’altro ieri ci hanno portato il vestito a righe” scherza ma non troppo e aggiunge che non ha mai fatto il vaccino ma adesso lo farà, spera di non attendere troppo: “Non ho mai fatto il vaccino ma adesso sono d’accordo di farlo, anche Claudia”. Il 6 gennaio sarà anche il suo compleanno e la Ralli gli chiede di tornare al più presto in tv.

PER GIOVANNA RALLI GLI AUGURI DI MAURIZIO COSTANZO

E’ un giorno importante per Giovanna Ralli, tanti i messaggi di auguri per lei che oggi compie 86 anni ma che racconta di una infanzia e di una adolescenza difficili. Non ha mai festeggiato il suo compleanno, non ha mai avuto la torta con le candeline ma Mara Venier a Domenica In oggi ha intenzione di farle recuperare tante gioie ed emozioni non vissute. C’è un messaggio di Maurizio Costanzo arrivato in privato sul telefono di Mara Venier, ricorda quando aveva 22 anni e ha fatto la sua prima intervista alla Ralli: “Bellissima ieri e oggi”.

Anche Francesco Gabbani ha un messaggio per Giovanna Ralli, per lei canta Tanti Auguri a te e lei si commuove di nuovo. “Tanti auguri di buon compleanno e di un anno all’insegna di tanta serenità”.

Per Giovanna Ralli questa dovrebbe essere l’ultima intervista ma Mara Venier non si arrende, per lei è solo la prima puntata di una lunga serie. Anche se lei anticipa che taglierà tutti i capelli per diventare grigia, Mara non si arrende.