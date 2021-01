Elisa Isoardi saluta Antonella Clerici e a Verissimo racconta della Prova del cuoco (Foto)

Nella lunga intervista di Elisa Isoardi a Verissimo non poteva mancare La prova del cuoco e la conduttrice prima di tutto saluta Antonella Clerici e poi racconta quel percorso che va dalla prima alla seconda esperienza nella famosa cucina di Rai 1 (foto). Elisa Isoardi guarda le foto della prima volta alla conduzione della Prova del cuoco, era stata chiamata per sostituire Antonella Clerici che era in attesa di sua figlia Maelle. Andò bene ma finì come non avrebbe voluto, si era ormai affezionata a quel programma, al gruppo di lavoro. Aveva fatto tutto con incoscienza, la seconda volta è stato diverso.

ELISA ISOARDI: “A LA PROVA DEL CUOCO NON ERO IN FORMA”

“Ritornare alla Prova del cuoco è stato tutto molto diverso, la seconda volta è stata consapevolezza che non è coincisa con un periodo facile della mia vita però ho fatto quel che potevo e il pubblico lo sa”, si riferisce al legame finito con Matteo Salvini, è accaduto proprio in quel periodo. “Con Matteo ci siamo lasciati e La prova del cuoco ha coinciso con quello”.

Racconta che ha provato più volte a mettere una maschera in tv ma alla Prova del cuoco non era in forma, sa di non avere dato il meglio ma non si dà colpe, era un momento in cui soffriva molto: “Quando si ama tanto si soffre tanto e quindi bisogna avere anche rispetto del tempo per metabolizzare”.

Si emoziona ancora guardando le immagini alla Prova del cuoco, è il suo grazie al pubblico, quelle due ore in tv non le facevano pensare a niente.