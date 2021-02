Disertano Live ma poi vanno al GF VIP 5: Barbara d’Urso boicottata?

Venerdì scorso, dando le anticipazioni di Live-Non è la d’Urso, la conduttrice aveva parlato dei suoi ospiti. Nella puntata di domenica sera avremmo dovuto vedere Juliano, il fratello di Dayane Mello, per la prima volta in tv dopo il drammatico lutto e anche un altro ospite legato al mondo del Grande Fratello VIP 5, in questo momento. Barbara d’Urso infatti aveva spiegato che a Live ci sarebbe stato Francesco Baccini, pronto a raccontare tutta la verità sulla sia storia con Maria Teresa Ruta. Cosa succede dopo? Succede che nella puntata di Live-Non è la d’Urso, nè Juliano nè Francesco Baccini si presentano. La cosa bizzarra è che ieri sera, entrambi, sono stati protagonisti del Grande Fratello VIP 5. Ed è chiaro che una domanda sorge spontanea: si è trattato di un boicottaggio nei confronti di Barbara d’urso? Lei e Signorini da poco si sono riappacificati ma questa storia, potrebbe provocare maretta…

Juliano Mello salta Live ma poi si collega con il GF VIP 5

La conduttrice, in merito alla presenza del fratello di Dayane Mello aveva spiegato che nonostante gli accordi presi, alla fine non se l’era sentita di apparire in tv, ancora molto provato.

Ci ha fatto sapere che non se la sente di apparire più in televisione e di parlare in televisione. Quindi, ovviamente, abbiamo fatto un passo indietro ed abbiamo rispettato la sua sofferenza che sicuramente durerà per giorni e giorni, immagino, perché stava veramente male…

In queste parole pronunciate da Barbara d’urso domenica sera, si evinceva una chiara frecciata. “Giorni e giorni” ha sottolineato la conduttrice ma in realtà il silenzio televisivo del fratello della Mello è durato meno di 24 ore dalle parole della conduttrice di Live, visto che ieri sera è stato ospite di Signorini. E’ chiaro che Juliano abbia preferito il programma di Canale 5 nel quale avrebbe potuto parlare con sua sorella in diretta, come ha fatto. Ma allora, bisognava non accettare prima. Nelle parole di Barbara si legge una strana frecciata: rivolta forse a chi ha fatto inventare una scusa, per poi avere una esclusiva?

Altro ospite altro caso. Anche Francesco Baccini sarebbe dovuto essere uno degli ospiti in esclusiva di Live. E invece si è conquistato un pezzo di programma lunedì sera al GF VIP 5, avendo anche possibilità di cantare ( peccato per l’evidentissimo playback).

In merito alla mancata partecipazione di Baccini a Live, la d’urso aveva detto:

Voglio spiegare bene al pubblico che ci segue che noi avevamo annunciato che ci sarebbe stato Francesco Baccini e siccome noi annunciamo gli ospiti solo ed unicamente dopo aver avuto la conferma scritta dal protagonista, in questo caso Francesco Baccini e dal suo agente, poi è sopraggiunta una cosa che adesso non posso dirvi ma che comprenderete penso nei prossimi giorni. Per questo motivo abbiamo invitato il figlio di Baccini, Michae

E’ sopraggiunta la partecipazione di Baccini al GF VIP 5 ed ecco che tutto è sfumato…Semplici coincidenze?