Domenica In anticipazioni: tutti gli ospiti del 21 febbraio 2021 con Mara Venier

Non potevano mancare le nostre anticipazioni di Domenica IN. Come sempre andiamo a scoprire insieme ai nostri lettori e alle nostre lettrici, i nomi di tutti gli ospititi che vedremo nel corso della puntata ! Il 21 febbraio 2021 come sempre tanti momenti di emozioni, di faccia a faccia e anche tanta informazione come avviene ormai da un anno. Tanto spazio alla fiction di Rai 1 per la puntata di Domenica IN di domani, scopriamo quindi tutti i nomi degli ospiti che saranno protagonisti nel salotto di Mara Venier.

Domenica IN: tutti gli ospiti del 21 febbraio 2021

Tra gli ospiti della puntata di Domenica IN di domani, Carlo Verdone, che sarà protagonista di una ampia intervista nella quale si racconterà tra carriera, aneddoti e vita privata, oltre a presentare il suo ultimo libro autobiografico ‘La carezza della memoria’.



Luisa Ranieri, interverrà per presentare la nuova fiction di Rai1 ‘Le indagini di Lolita Lobosco’, una serie di quattro puntate tratta dai romanzi di Gabriella Genisi e prodotta da Luca Zingaretti. Come di consueto ci sarà una ampia pagina dedicata alla Campagna di Vaccinazione in atto nel nostro Paese con il Prof. Francesco Vaia, Direttore Sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma e in collegamento il Prof. Infettivologo Matteo Bassetti, l’attrice Ornella Muti e il Direttore de ‘Il Giornale’ Alessandro Sallusti, risultato positivo in questi giorni al virus Covid-19.



L’inedita coppia di attrici Laura Chiatti e Chiara Francini, interverrà per presentare il film ‘Addio al nubilato’, disponibile in streaming dal 24 febbraio. Per la musica, ci sarà il cantautore Andrea Sannino per presentare in anteprima assoluta il suo nuovo singolo ‘Voglia’, in uscita in questi giorni.

A quanto pare dopo il clamoroso successo della scorsa domenica, torna anche questa settimana Vincenzo De Lucia. Dopo la riuscitissima imitazione a Barbara d’Urso, che la conduttrice tra l’altro ha mostrato anche domenica sera nel suo programma, questa volta di chi vestirà i panni? Lo vedremo forse in quelli di Maria de Filippi, altra amica di Mara?





La regia è di Flavia Unfer. Appuntamento alle 14 di domani con una nuova puntata di Domenica IN da non perdere.