Domenica IN tra Sanremo, interviste a metà ed emozioni stravince: Mara ancora da record

Un anno fa Mara Venier era una delle professioniste ad andare in onda in uno dei momenti più complicati e difficili per l’Italia ma anche per il mondo intero. Con il suo Domenica IN il difficilissime ruolo di emozionare, divertire e portare il sorriso mentre l’Italia entrava in lockdown. Una missione portata a termine quella di Mara, anche con un piede rotto. Un anno dopo “siamo ancora qua” con la stessa voglia di intrattenere, di fare compagnia al pubblico a casa, di arrivare nelle case di milioni di italiani. C’è tanta sofferenza, questo non lo si può dimenticare, e il compito di chi deve portare il sorriso nelle case degli Italiani non è affatto semplice. Mara Venier ci prova e ci riesce e con la puntata di Domenica In che chiude il mese di febbraio, porta a casa un risultato di nuovo super. La puntata di Domenica In del 28 febbraio 2021 è tra le più viste di questa stagione. Mara continua a essere regina della domenica, con le sue interviste cuore a cuore, con le domande, con l’attualità e anche con i piccolo inconvenienti che possono capitare. Ieri ad esempio Mara ha dovuto interrompere prima del previsto l’intervista con Elettra Lamborghini, a causa delle sue condizioni di salute.

Un anno dopo quindi gli italiani scelgono ancora Domenica IN che brilla nel pomeriggio di Rai 1. E Mara sembra lanciare chiari messaggi per il prossimo anno: sarà difficile rivederla in quello studio ma il pubblico spera che non molli, e che continui a emozionare.

Ma vediamo i numeri di questa domenica bestiale, tutta in positivo ovviamente!

Gli ascolti della domenica pomeriggio: i dati del 28 febbraio 2021

La puntata di ieri di Domenica In è stata vista da 3.267.000 spettatori medi al 19.4% share e 2.621.000 al 17.4% di share. Share da prima serata per Mara Venier.

A seguire il ritorno di Francesca Fialdini con Da Noi a ruota libera segna 2.185.000 spettatori al 13.7% di share

Per quanto riguarda Canale 5, Domenica Live segna il 13.2% con 2.114.000 spettatori e 1.799.000 al 10.1% share (pres. 1.766.000 al 12.2%)