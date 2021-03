I programmi di Barbara d’urso confermati per la prossima stagione: le parole della conduttrice

Ha voluto mettere i puntini sulle i Barbara d’urso nella diretta di Live in onda ieri sera. Lo ha fatto prima ringraziando Zingaretti e tutte le persone che la pensano come lui, sul suo modo di trattare la politica in tv. E poi ha voluto anche smentire le tante voci che circolano in questi settimane. Certo, solo a luglio con la conferma dei palinsesti, scopriremo che ne sarà dei programmi di Barbara in modo ufficiale ma dalle sue parole, si evince che tutto resterà identico a quello che vediamo oggi.

Nel corso della puntata di Live in onda il 28 febbraio 2021 infatti, la d’Urso ha spiegato che il programma chiuderà con qualche puntata di anticipo. La motivazione non data dalla conduttrice sono gli ascolti in caduta libera. Il vero motivo della chiusura di Live si lega proprio al calo degli ascolti, non alla volontà di tornare a fare solo la domenica pomeriggio. Barbara d’Urso invece ha commentato dicendo che Live chiude per tornare poi alla domenica pomeriggio, un ritorno alle origini con la diretta di Domenica Live di 4 ore. Diretta durante la quale ci saranno anche i suoi amati talk, per cui ci sarà anche politica e spazio per chi vorrà farsi fare delle domande dalla conduttrice che tratta le news politiche in modo pop ( citazione non nostra).

Nessuna chiusura per i programmi di Barbara d’urso

La conduttrice ha quindi spiegato che Live andrà in onda con delle puntate in meno, chiudendo in anticipo ma che tutti i suoi programmi torneranno in onda a settembre. Anche nel comunicato stampa che Mediaset ha diffuso venerdì, c’era lo stesso commento. Live chiude ma nella prossima stagione televisiva vedremo nuove edizioni. Quindi smentita una chiusura del programma.

Secondo punto: Domenica Live. Si è detto molto in questi giorni, Davide Maggio aveva parlato anche di uno spazio per Elisa Isoardi nella domenica ci Canale 5. Ma dalle parole di Barbara, si capisce che anche Domenica Live è al sicuro.

Resta ovviamente al timone del suo Pomeriggio 5 che dovrebbe andare in onda fino a giugno e poi tornare a settembre, su questo non c’erano molti dubbi.