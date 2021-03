Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò ed è subito convivenza (Foto)

Dolci e teneri Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò per la prima volta insieme in tv, a Verissimo (foto). Andrea e Rosalinda convivono? La risposta la dà lui, afferma che è troppo presto per una convivenza ma la realtà è che da quando lei è uscita dalla casa del GF Vip vive da lui. Le aveva detto che c’era un posticino a casa sua, lo definiscono un appoggio: “Stiamo a casa mia mentre Rosalinda cerca casa”. Carini nel volere rendere meno dolorosa la notizia magari all’ex fidanzato dell’attrice. Siamo tutti felici per loro due e immaginiamo che questa sia una vera e propria convivenza anche se magari non se ne rendono ancora conto. Uno step ovvio dopo la convivenza nel reality show di Canale 5, sarebbe stato strano il contrario.

ANDREA ZENGA E ROSALINDA CANNAVO’ A VERISSIMO

“Fuori è meglio” confidano entrambi durante l’intervista con Silvia Toffanin. “Sono giorni intensi e non è proprio vita vera perché siamo un po’ sballottolati a destra e sinistra ma c’è voglia di viversi” ha commentato Zenga parlando del loro amore, di come sia tutto ancora più bello lontano dalle telecamere e dagli altri gieffini vip.

Rosalinda Cannavò non ha ancora avuto modo di incontrare Giuliano, si suo ex fidanzato, anche lui lasciato in diretta davanti a tutti. Spera di incontrarlo presto per chiarire, ma se lei è felice lui non la vivrà allo stesso modo.

Intanto, ci sono già state le presentazioni con Gabriel Garko. Rosalinda ha voluto presentarlo a lui e presto lo farà anche con la sua famiglia. Zenga è felice, anche di avere incontrato l’attore: “E’ stato molto carino sia con lei che con me, è una gran bella persona”. Per la prima volta Andrea non arrossisce, si sente sicuro fuori dalla casa del Grande Fratello,