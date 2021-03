Pietro delle Piane smascherato da fuori onda di Temptation Island: tra bugie e recitazione

Pietro delle Piane probabilmente ha fatto i conti senza l’oste. Del resto vi avevamo già detto che lui e Antonella Elia erano tornati insieme da tempo e che avevano persino fatto il viaggio da Roma a Milano in treno insieme ( non proprio come due persone che si incontrano per la prima volta nell’ascensore di Live-Non è la d’Urso insomma). Ma questi sono problemacci loro, e di chi crede ancora a determinate cose…Pietro però è andato dalla d’Urso dicendo delle cose parecchio bizzarre in primis perchè di certo sapeva bene che non avrebbe dovuto nominare Temptation Island, in secondo luogo perchè ha detto delle cose offensive nei confronti di un programma che punta tutto anche sulla genuinità di chi partecipa al gioco. Il fidanzato di Antonella Elia poi, dopo la fine della puntata di Live, ha voluto fare delle precisazioni, dicendo di non aver dichiarato di aver recitato un copione nel programma ma che in determinati momenti, per far ingelosire la sua donna, ha spinto sull’acceleratore. Ha detto di aver quindi fatto credere cose che non erano mai successe e in questo senso “recitava”.

Tempo poche ore per ritrovare i filmati e i fuori onda, ed ecco che da Temptation arriva del materiale bollente che potrebbe rimettere tutto in discussione…

Qui la diffida della Fascino

I fuori onda da Temptation Island: chi recita, chi dice bugie?

Nel video postato sui canali social di Temptation Island e non solo, si sente la tentatrice che si era avvicinata a Pietro, raccontare a una sua amica che Pietro l’aveva baciata. Una cosa veloce, una frazione di secondo, lei non se lo aspettava. Pietro invece aveva negato dicendo: “Sono andato in quell’angolo facendo credere chissà che ma non era successo niente“. Per la ragazza invece qualcosa è successo, c’è stato un bacio.

In un momento in cui Pietro pensa di non essere ripreso, chiede il numero di Beatrice e le dice che non vorrebbe rivolgersi alla redazione, le dice quindi di scrivergli una volta usciti su Instagram. Sempre in quel frangente Pietro cerca di capire se la ragazza ha parlato con le amiche del bacio, ricordandole che non ci sono le telecamere ma che comunque ci sono i microfoni. Lei dice che non ne hanno parlato. La ragazza è in difficoltà perchè lei ne ha parlato con Ilaria e Pietro incalza, preoccupato che potrebbero mostrare la cosa alla sua fidanzata.

Qui il video integrale