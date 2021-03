Ascolti Isola dei famosi 2021 seconda puntata: Ilary cerca il bis

Buonissimo il debutto di questa nuova edizione dell’Isola dei famosi, la prima che vede al timone del reality Ilary Blasi. Lunedì sera, nonostante la concorrenza di Rai 1 con i numeri pazzeschi incassati da Màkari, Canale 5 si è comunque difeso bene, incollando davanti alla tv quasi 4 milioni di spettatori che hanno seguito la prima puntata dell’Isola dei famosi 2021. Ma con la seconda, si porteranno a casa gli stessi numeri? Lo scopriamo come sempre con gli ascolti relativi alla serata di ieri. Il 18 marzo 2021 Rai 1 ha schierato il film dedicato alla storia di Renato Carosone, un genere che di solito, piace moltissimo al pubblico della rete. Darà del filo da torcere alla seconda puntata dell’Isola? E il fatto che si vada in onda con un doppio appuntamento settimanale, potrebbe far bene o male al reality di Canale 5?

A differenza del Grande Fratello, che oltre alla diretta con il doppio appuntamento in prima serata, teneva compagnia al pubblico H24, dell’Isola sappiamo davvero poco. Ci viene mostrato il minimo indispensabile, con video e day time molto molto brevi. Ed è per questo forse, che il pubblico potrebbe non trovare noioso il doppio appuntamento settimanale anche perchè di dinamiche sull’Isola, in soli pochi giorni, se ne creano e anche parecchie. Immaginiamo ad esempio che dopo la puntata di ieri sia davvero successo di tutto!

Ma come sempre è il pubblico sovrano a decidere per cui saranno i telespettatori, telecomando alla mano, a farci capire se questo doppio appuntamento alla settimana è troppo o funziona!

Gli ascolti del 18 marzo 2021: la seconda puntata dell’Isola dei famosi

Va detto e fatto notare, per la milionesima volta ( anche se serve a poco) che un programma non può e non deve iniziare alle 21,50 se siamo in prima serata. Continua a essere una pratica oltre che fastidiosa, anche irrispettosa per il pubblico e deleteria visto che in molti alla fine staccano e preferiscono rivedere i video dei momenti migliori e non seguire la diretta. Inammissibile davvero che si arrivi a questi livelli per l’ennesima volta.

Il film tv Carosello Carosone in onda su Rai 1 viene visto da 5.500.000 con una media del 22,90%

La seconda puntata dell’Isola cala e incassa una media di 3.047.000 con il 17,88% di share