LIVE Non è La D’Urso, Federico Fashion Style sotto accusa: in Sardegna a lavorare o a far shopping?

Anche Federico Fashion Style è diventato uno dei volti fissi di LIVE Non è La D’Urso nel segmento dedicato alle polemiche legate ai social network. Questa volta Barbara D’Urso e la redazione del programma domenicale di Canale Cinque hanno voluto documentare la fuga lavorativa che a detto sua Federico Fashion Style avrebbe fatto negli ultimi giorni, raggiungendo la regione Sardegna; il caso vuole che la Sardegna era l’unica regione bianca nel criterio di valutazione dei rischi rispetto alle restrizioni anti-Covid.

In questa penultima puntata di stagione di LIVE Non è La D’Urso, quindi, abbiamo visto Federico Fashion Style che abbronzato e un po’ infastidito, ha cercato di replicare alle varie osservazioni che arrivavano da studio; lui era in collegamento da Cagliari. Ma quali sono le accuse che sono state mosse contro di lui? Eccole.

Federico Fashion Style sotto accusa: in Sardegna a lavorare o a far shopping?

Il caso sarebbe scoppiato pochi giorni fa: Federico Fashion Style ha rivelato su Instagram che, per “non perdere” i suoi “stimoli” legati al suo lavoro di parrucchiere, ha deciso di andare a lavorare in Sardegna (unica regione bianca d’Italia). La notizia fa il giro del web e sul profilo social dell’hair stylist insorgono gli utenti: secondo loro non è giusto aprire a chi viene dalle regioni rosse così da evitare una seconda ondata pandemica pesante come accaduto nella scorsa estate 2020. Solo sette mesi fa, infatti, il turismo di massa aveva messo in ginocchio la sanità dell’isola. LIVE Non è La D’Urso: Federico Fashion Style attacca Antonella Mosetti per un conto non saldato

Una polemica che in seguito è stata in buona sostanza accolta dalla Regione Sardegna, che si è subito attivata a chiudere gli aeroporti. Ma Federico Fashion Style ha due lasciapassare inattaccabili: una autocertificazione in cui testimonia lo spostamento per motivi di lavoro e un tampone risultato negativo.

Nel corso di LIVE Non è la D’Urso è stato accennato anche ad una protesta dei parrucchieri del posto, che avrebbero criticato la scelta di far operare Federico Lauri in terra sarda con un suo tour togliendo così lavoro ai parrucchieri locali. Eppure Fedetico Fahion Style si difende dicendo che ha raggiunto la Sardegna per “fare delle consulenze”, poi perché ha organizzato “un tour sold out” e infine spiega che è lì per “insegnare come fare le schiariture”.

"Hai preso anche tanto sole vedo"



Alba 🚀🚀🚀 #noneladurso pic.twitter.com/VchpsSffDo— Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 21, 2021

Fra i vari sfottò che Alba Parietti e Vladimir Luxuria hanno rifilato a Federico Fashion Style, si infila anche il servizio “shock gold” realizzato dalla produzione di LIVE Non è La D’Urso: il programma ha seguito Federico per documentare le sue giornate nella Sardegna bianca. Risultato? Di lavoro se n’è visto ben poco.

Nel filmato riassuntivo di quasi 2 minuti, Federico Lauri saluta la conduttrice, fa una tinta e consiglia le immancabili extension e poi – in pieno giorno – esce dal negozio, si toglie la mascherina e va via. “Ora voglio andare alla scoperta di Iglesias!” esclama a favore di camera. E quindi via, sulla sua geep dorata, raggiunge il centro e va a fare shopping. Prima un negozio di arredo casa, poi una capatina in un negozio di abbigliamento. E per finire ci scappa anche una bella capatina in un ristorante. Tutte le riprese sono fatte di giorno: tutt’altro che dopo una faticosa lunga giornata di lavoro!