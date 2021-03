Barbara D’Urso non annuncia la chiusura di LIVE Non è la D’Urso ma fa una promessa

La notizia è stata annunciata e strombazzata un po’ ovunque: a causa degli ascolti troppo magri, LIVE Non è La D’Urso è costretto a chiudere i battenti con almeno due mesi sulla regolare tabella di marcia. Un buco su cui ci metteranno una toppa Paolo Bonolis e Luca Laurenti con le puntate inedite di Avanti Un Altro Pure di Sera.

Proprio per questa ragione, ha lasciato tutti basiti il gesto della padrona di casa di LIVE Non è La D’Urso di non parlare mai di questo stop forzato. Anzi, lo ha quasi visibilmente evitato. Nonostante questo, però, un micro accenno al fatto che LIVE non sarà in onda da domenica prossima è stato fatto ma sui titoli di coda e con un escamotage messo in atto per indorare la pillola.

Barbara D’Urso svicola sulla chiusura di LIVE Non è la D’Urso

Se molte altre sue colleghe si sono spese per salutare e ringraziare tutto il comparto produttivo quando una esperienza televisiva si interrompe, Barbara D’Urso ha sorvolato su tutto fino alle ore 01:25 circa quando, sui titoli di coda, è stata costretta a ricordare tutti gli appuntamenti per seguirla i lungo e in largo nei palinsesti di Canale5. Per Live-Non è la d’Urso chiusura anticipata: ascolti troppo bassi, c’è il sostituto

Solo in quella sede ha ricordato che sarà in onda con Pomeriggio5 da domani (lunedì 29 marzo) e che tornerà domenica pomeriggio con Domenica Live. E LIVE Non è La D’Urso? La conduttrice partenopea evita persino di citare il nome del programma ma arronza sulla questione con un impensabile svicolamento: “Ah, è l’ora del pigiamino? E allora noi ci vediamo in prima serata su Canale nuovamente in autunno […] E poi con Pomeriggio5, con Domenica Live… Come vedete, ci sono e ci sarò sempre. Col cuore! Buonanotte!”.

Insomma, un detto e non detto fatto totalmente en passant che però non cancella quanto già confermato un mese fa da Mediaset: LIVE Non è La D’Urso chiude (per evidenti demeriti) con due mesi d’anticipo sulla tabella di marcia.

Che fine faranno le Cinque Sfere, l’Ascensore, la Macchina della Verità dell’Alabama e le Busta Shock Gold? Verranno tutte spostate a Domenica Live? E allora c’è da chiedersi: se questi contenuti hanno portato la prima serata verso il baratro, perché riproporli anche in pieno pomeriggio? Errare è umano ma perseverare è D…’Urso.