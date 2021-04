Le lacrime di Mara Venier per la storica gobbista Rai Carmela: “per me era speciale, era la migliore”

Dopo le dolci parole di Antonella Clerici per l’addio a Carmela, la storica gobbista Rai venuta a mancare a causa del covid 19, anche Mara Venier oggi ha voluto ricordare una persona così speciale. Una collaboratrice fondamentale, con la quale ha lavorato per tantissimi anni. Nella puntata di Domenica IN del 18 aprile 2021, la conduttrice ha ricordato Carmela e non ha potuto trattenere le lacrime, troppa l’emozione nel ricordo di una donna così speciale morta troppo presto. “Non so sa che parte cominciare, questo studio oggi è infinitamente triste” ha detto Mara Venier aprendo la puntata di Domenica IN di oggi senza sigla, senza fronzoli.

L’addio di Mara Venier a Carmela Fiorentino: lacrime a Domenica In

“È venuta mancare per il Covid. Sto parlando di Carmela, della mia Carmela. Aveva poco più di cinquant’anni. Abbiamo sperato fino alla fine che ce la potesse fare, e invece non ce l’ha fatta. Carmela non è stata solo la gobbista di Mara Venier come si è detto in questi giorni, Carmela per me era molto di più, è una persona che è stata sempre davanti a me in questi anni, era il mio punto di riferimento, capiva al volo di che cosa avessi bisogno. Carmela è la più brava che ci sia mai stata, era una persona meravigliosa e mi voleva tanto bene” ha detto la conduttrice nei primi minuti della puntata di Domenica IN. Un ricordo speciale per una persona che era un pilastro per tutti i conduttori che hanno lavorato al suo fianco.

La conduttrice aveva già ricordato le critiche situazioni della collaboratrice in altre puntate. La Fiorentino aveva perso anche il padre, sempre per COVID, da poche settimane. Lo aveva ricordato anche Antonella Clerici dallo studio di E’ sempre mezzogiorno, salutando una persona con la quale, quando era negli studi di Roma, aveva lavorato fianco a fianco per anni. Carmela purtroppo lascia il marito Fabrizio, che aveva conosciuto proprio a Domenica In, e tre figli.

“Aveva incontrato suo marito proprio nella sua prima puntata di Domenica In. Era nato un grandissimo amore con la mia prima o seconda Domenica IN. Me lo avevano raccontato loro” ha continuato Mara ricordando Carmela tra le lacrime.