Elisabetta Gregoraci a Domenica In: il padre ha una nuova compagna

Lo dice con un gran sorriso: Elisabetta Gregoraci è felice che suo padre abbia una nuova compagna. La showgirl calabrese si emoziona sempre tantissimo quando parla della mamma, quando vede le immagini con lei, ma a Domenica In è serena, felice davvero per la nuova vita del suo papà. “Lui ha una compagna, io lo voglio vedere felice perché subito dopo la morte di mamma è stato molto male e forse è stato più difficile per lui che per noi con i figli che ti aiutano tanto in quei momenti. Adesso lui sta meglio e sono contenta”. Elisabetta Gregoraci non dice nulla della donna che ha preso il posto di sua madre accanto al papà ma si emoziona anche per lui che adesso è rimasto solo a Soverato. Anche la sorella di Elisabetta da un po’ vive a Roma con la sua famiglia.

ELISABETTA GREGORACI E IL LEGAME CON FLAVIO BRIATORE

La Venier conosce bene Briatore, sono amici da tantissimi anni e questa mattina l’ha sentito al telefono, gli ha chiesto se durante l’intervista con Elisabetta poteva parlare tranquillamente di loro due, del matrimonio. “E’ ancora molto innamorato di te” ha commentato la conduttrice e la Gregoraci non ha negato.

“E’ un amore meraviglioso, ci siamo lasciati da 4 anni dopo 13 anni ma è come se non ci fossimo mai lasciati perché stiamo sempre insieme e lo facciamo per il bene che ci vogliamo ma soprattutto per Nathan, ma la gente non capisce… In passato un po’ ho sofferto di queste cose perché all’inizio del matrimonio dicevano che durava pochi mesi perché io mi ero sposata perché lui stava bene economicamente. Ma dopo un figlio e 13 anni insieme non devo dimostrare più nulla a nessuno”. Con un nuovo compagno si romperanno gli equilibri, chissà se un altro uomo potrà mai accettare il suo legame con Briatore.