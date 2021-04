Epic Fail a I Soliti Ignoti: la parente misteriosa non riconosce il figlio (VIDEO)

Che caos a I Soliti Ignoti! Ieri sera, martedì 27 aprile, è andata in onda una nuova programma del programma tv di Rai 1 condotto da Amadues. Per chi non conoscesse il gioco, il concorrente deve indovinare l’attività che svolgono gli ignoti elevando il montepremi ogni volta che azzecca il mestiere. La prova finale consiste poi nell’indovinare il parente misterioso, ovvero una nuova persona che fa parte della famiglia di uno degli ignoti. Ieri sera la parente misteriosa era una donna che si è presentata come la mamma di uno degli ignoti. Peccato però che non sia riuscita nemmeno a riconoscere il figlio scatenando l’ironia del web.

La mamma che scambia il figlio a I Soliti Ignoti: parente non riconosciuto e delusione totale per la concorrente in gioco

A giocare in questa nuova puntata c’era Monica Leofreddi che aveva macinato un montepremi da 25 mila e 200 euro tutto da devolvere in beneficienza. Arrivata all’ultimo step del parente misterioso Monica ha scelto di selezionare la ignota numero 8 come figlia della madre misteriosa. La parente doveva rivelare la sua identità spiegando di chi fosse la mamma. La signora ha affermato di essere la madre della numero 8 facendo gioire la Leofreddi per la vittoria peccato però che la conduttrice tv non abbia vinto proprio un bel niente. La parente misteriosa è andata nel caos più totale e, probabilmente per l’emozione, non è riuscita a riconoscere il figlio scambiando i numeri.

I Soliti Ignoti, caos esilarante con la parente misteriosa: Amadeus fa ironia con la mamma confusa sull’identità del figlio

Ovviamente Amadeus sapeva già che la parente non era la mamma della numero 8 e ha infatti chiesto: “Ho sbagliato io?”. Poi il conduttore ha cercato di fare chiarezza: “Scusi suo figlio è il 7. Manco lei riconosce suo figlio talmente la somiglianza. Si avvicini che le presento suo figlio!”. Insomma un momento davvero epico e divertente. All’ironia di Amadeus si è ovviamente aggiunta anche quella del popolo del web che non ha resistito a commentare questo esilarante momento.

Ecco il video di quello che è successo a I Soliti Ignoti: