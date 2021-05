Alessandra Amoroso: “Io sono sempre stata il limite di me stessa”

Un’intervista in cui non sono mancate le lacrime per Alessandra Amoroso, sensibile come sempre ma oggi più forte, anche a Domenica in dove le occasioni per piangere sono tante. Si inizia con il passato, con le immagini della vittoria ad Amici, l’abbraccio di Maria De Filippi. Per Alessandra Amoroso la conduttrice è stata fondamentale e continua ad esserlo: “Maria mi ha sempre compresa e ascoltata, quei mesi nella scuola sono stati complicati” racconta che la sua vita, la sua realtà, era molto diversa, era semplice. Dal semplice piacere di cantare ai grandi palchi e la Amoroso ha dovuto affrontare anche se stessa con le sue paure: “Io sono sempre stata il limite di me stessa, io mi sono sempre criticata, giudicata più degli altri… Mi davo regole, pensavo sempre che non ce l’avrei fatta, che non meritavo quello che avevo, mi riempivo di autocritiche, mi violentavo psicologicamente. Ho messo un punto e ho voltato pagina. Adesso so chi sono”.

IL VIDEO MESSAGGIO DI EMMA MARRONE A DOMENICA IN

Sa bene che per Emma è difficile esprimere ciò che prova con le persone che ama tra loro due c’è un legame speciale, sono amiche dalla vittoria della Marrone ad Amici. Le parole di Emma fanno inevitabilmente piangere Alessandra, entrambe sono commosse.

La Amoroso è single da tempo, racconta come è finita con il suo ex, semplicemente non si amavano più: “Ce lo siamo detti e va bene così, sto molto bene con me stessa”. Mara Venier non è molto d’accordo, anche a lei ripete ciò che dice a tutti suoi ospiti, che in due si sta meglio, che tutti diciamo il contrario ma non è vero. La sua paura è che la cantante che lei adora si chiuda troppo in se stessa, che faccia l’errore di non credere più nell’amore.