La vita in diretta al 20% di share con la puntata interamente dedicata al caso Denise Pipitone

Che l’attenzione degli italiani intorno a questo caso fosse alta, lo si sapeva bene e lo si era capito anche con le ultime vicende legate alla storia di Olesya, la ragazza russa che somiglia a Denise Pipitone. Ma ieri, quando è arrivata la notizia che si stava cercando forse il cadavere della piccola, nella casa che fu di Anna Corona, l’attenzione degli italiani è stata catalizzata dalla vicenda. Non a caso i programmi del pomeriggio sono diventati monotematici. La vita in diretta e Pomeriggio 5 hanno parlato solo di questo caso, anche perchè proprio dopo le 16 davanti a casa di Anna Corona, era arrivato un mezzo dei vigili del fuoco e questo aveva fatto pensare anche a una drammatica svolta.

Il pubblico ha scelto quindi di informarsi e lo ha fatto principalmente sintonizzandosi su Rai 1 che è diventata la rete più vista della fascia, con la puntata de La vita in diretta che incassa uno dei migliori risultati della stagione. Insieme ad Alberto Matano, nel corso di tutto il programma, anche l’avvocato Frazzitta, legale di Piera Maggio che dal suo studio seguiva interessato le ultime vicende. L’avvocato e la mamma di Denise non avevano saputo nulla dell’ispezione e scoprivano quindi in diretta televisiva i possibili sviluppi. La presenza dell’avvocato ha anche dato a La vita in diretta una certa autorevolezza rispetto al programma condotto da Barbara d’Urso che ha fatto invece la cronaca di quanto stesse accadendo, con le immagini in diretta da Mazara ma senza commenti da parte della famiglia di Denise o del suo avvocato.

Gli ascolti de La vita in diretta con il caso Denise Pipitone

Oltre all’ottimo risultato incassato da La vita in diretta, che supera il 20% di share con la puntata del 5 maggio 2021, spicca anche per la Rai, il dato di Chi l’ha visto che anche stavolta incassa numeri eccellenti, come era successo qualche settimana fa con l’epilogo della storia di Olesya Rostova.

Passiamo quindi ai numeri del pomeriggio.

2.336.000 spettatori medi al 21.1% share per la puntata de La vita in diretta di ieri, 5 maggio 2021.

Pomeriggio 5 fa il 17.1% con 1.779.000 spettatori nella prima parte e 2.091.000 al 17.8% e 2.235.000 al 17.4%. I fatti in diretta da Mazara del Vallo non aiutano Barbara d’Urso. A differenza di quanto successo con La vita in diretta, il programma di Canale 5 resta sotto.