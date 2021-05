Domenica In oggi 30 maggio: gli ospiti di Mara Venier

Sarà una puntata molto speciale quella di Domenica IN di oggi per Mara Venier perchè dopo aver condotto il suo programma, vestirà di nuovo i panni di conduttrice ma per un’altra avventura. Quella al fianco di Carlo Conti per l‘edizione 63 dello Zecchino d’oro che si terrà questo pomeriggio. Una lunga domenica pomeriggio in compagnia di Zia Mara quindi e non ci resta che scoprire i nomi degli ospiti che arriveranno nella puntata numero 38° di Domenica In che ci aspetta oggi, domenica 30 maggio alle 14 su Rai1.

Domenica IN anticipazioni: tutti gli ospiti di oggi 30 maggio 2021

Per lo spazio informativo sui vaccini e il Covid, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, la prof.ssa Maria Rita Gismondo, direttore di Microbiologia Clinica presso l’Ospedale ‘Sacco’ di Milano, Monica Setta, il giornalista e scrittore Mauro Mazza saranno i protagonisti del talk che come sempre aprirà la puntata di Domenica IN.

Momento da non perdere con Il Volo che sarà in collegamento dall’Arena di Verona per presentare il concerto-evento ‘Il Volo – Tributo a Ennio Morricone’ che sarà trasmesso in diretta su Rai1, sabato 5 giugno in prima serata. Ci sarà una ampia pagina dedicata a Little Tony, scomparso il 27 maggio 2013, con tanti amici e artisti in studio e in collegamento: Albano, Pupo, Bobby Solo, Rita Pavone, Mal, Rosanna Fratello, la giornalista e scrittrice Antonella Boralevi e la figlia Cristiana Ciacci.

Ma lo spazio dedicato alla musica e alle emozioni non finirà qui. Tra gli ospiti della puntata di oggi di Domenica IN anche Anna Tatangelo , che si esibirà con il suo nuovo singolo ‘Serenata’, tratto dall’album ‘Annazero’ in uscita in questi giorni. E per finire tra gli ospiti di Domenica IN di oggi anche l’attrice Micaela Ramazzotti che interverrà per presentare il film ‘Maledetta primavera’, per la regia di Elisa Amoruso. La regia è di Flavia Unfer.