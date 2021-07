Chiude con il botto Temptation Island 2021: ascolti d’oro per Canale 5

Se consideriamo che Mediaset a stenti, durante l’inverno riesce a portare a casa una prima serata che superi i 3 milioni di spettatori ( programmi di Maria de Filippi a parte) possiamo dire che Temptation Island è un vero e proprio cavallo di razza nell’estate di Canale 5. L’edizione 2021 ha regalato ascolti molto buoni alla rete chiudendo con una puntata che ha raggiunto quota 3,7 milioni di spettatori. Un doppio appuntamento questa settimana, con l’ultima attesissima puntata del programma in onda il 27 luglio 2021. E di certo se se ne montasse un’altra, mostrando quello che è successo dopo, tra vecchie coppie e nuove coppie che si sono formate, il pubblico molto probabilmente apprezzerebbe. E’ stata una edizione particolare, dal nostro punto di vista parecchio discutibile e tossica per i temi trattati e per quello che ci ha mostrato. Esempi che mai si dovrebbero vedere in tv tanto che un programma che doveva essere leggero, in questa edizione terminata ieri, è diventato un macigno, con momenti di grande imbarazzo.

In ogni caso è finita! Per sei serate Mediaset ha dominato e Canale 5 ha incassato una ottima media di ascolti con questa ultima puntata, tra le più seguite.

Gli ascolti del 27 luglio 2021: ecco i dati auditel di ieri

Vince la serata Mediaset, con l’ultima puntata di Temptation. Su Canale 5 – dalle 21.51 alle 0.57 – l’ultima puntata di Temptation Island registra 3.694.000 spettatori pari al 27.4% di share. Canale 5 doppia Rai 1, il che non succede spesso.

Carramba che Sorpresa che continua ad andare in onda in replica come omaggio a Raffaella Carrà fa 1.513.000 spettatori pari al 9.2%.Su Rai2 Il Circolo degli Anelli ha interessato 1.163.000 spettatori pari al 7% di share. Su Italia 1 R.I.P.D – Poliziotti dall’Aldilà ha intrattenuto 907.000 spettatori (5%). Su Rai3 la Cavalleria Rusticana, raccontata da Pippo Baudo e Antonio di Bella, fa 981.000 spettatori pari ad uno share del 5.3%. Su Rete4 Ricky & Barabba totalizza un a.m. di 701.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 In Onda ha registrato 691.000 spettatori con uno share del 3.9%. Su Tv8 Balla coi Lupi segna 254.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Il Monaco ha raccolto 355 .000 spettatori con il 2.1%.