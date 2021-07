Temptation Island 2021: un mese dopo, cos’è successo alle coppie? Ecco la verità

Dopo sei puntate, si conclude anche l’edizione 2021 di Temptation Island: il reality show sulla fedeltà di coppia condotto da Filippo Bisciglia. Nei nostri precedenti articoli, vi abbiamo raccontato come si sono evoluti i singoli falò e se le coppie di fidanzati di questa edizione sono usciti dal villaggio come coppia oppure se hanno deciso di separarsi. Ma cos’è successo una volta spenti i riflettori?

Temptation Island 2021 ci ha mostrato anche questo, con delle interviste realizzate esattamente un mese dopo la conclusione delle riprese dello show di Canale Cinque. Scopriamo insieme che fine hanno fatto le coppie Valentina e Tommaso, Claudia e Ste, Jessica e Alessandro, Floriana e Federico e le ultime due uscite Manuela e Stefano, Natascia e Alessio. Partiamo dalla coppia composta da Valentina e Tommaso…

Temptation Island 2021: Valentina e Tommaso, un mese dopo

Le troppe ed esagerate gelosie del giovanissimo Tommaso (di soli 21 anni) hanno costretto Valentina a mollare il suo fidanzato. Un mese dopo la situazione si tinge di soap opera: Valentina ammette di aver accolto a casa sua Tommaso per permettergli un ulteriore confronto. Lui si è detto ancora molto interessato a lei e la sua volontà e tale da essersi commosso pur di averla ma Valentina è rimasta irremovibile. Quindi Tommaso ha spostato le sue mire sulla tentatrice Giulia ma non prima di avere un rapporto intimo – e consensuale – con Valentina. La tentatrice si è prestata ad un incontro serale ma ha subito frenato i bollenti spiriti del giovane; non ci sarà alcun proseguo. Tutti single.

Temptation Island 2021: Claudia e Ste, un mese dopo

Claudia aveva deciso di portarsi dietro il fidanzato Ste a Temptation Island 2021 per mettere per l’ennesima volta alla prova l’amore che i due provano reciprocamente. Motivo? I due hanno fissato la data delle nozze per il 7 agosto 2021 ma la ragazza ha iniziato a nutrire qualche dubbio. Sarà il ragazzo giusto? A quanto pare sì, visto l’incredibile epilogo del falò di confronto andato in onda nel corso della seconda puntata. Un epilogo che è stato riconfermato dai fatti: un mese dopo, Claudia e Ste sono ancora insieme e stanno concludendo i preparativi per il giorno dei Fiori d’Arancio.

Temptation Island 2021: Jessica e Alessandro, un mese dopo

Alessandro e Jessica hanno concluso la loro esperienza a Temptation Island 2021 quasi a pesci in faccia; una escalation di rinfacci e accuse che hanno obbligatoriamente portato la coppia a separarsi. E un mese dopo i due sono felicemente separati. Alessandro è tornato alla sua Milano ma continua la conoscenza con la tentatrice Carlotta. Jessica fa lo stesso: nonostante i sette anni di fidanzamento con Alessandro, la ragazza non disdegna la conoscenza avviata con il tentatore Davide. Si sentono molto spesso ma non si sono mai più rivisti di persona.

Temptation Island 2021: Floriana e Federico, un mese dopo

Dopo il primo falò di confronto devastante e il falò straordinario di riconciliazione, Floriana e Federico si sono perdonati reciprocamente gli errori che hanno commesso all’interno di Temptation Island 2021. Nello specifico, Floriana ammette che il suo compagno è molto cambiato rispetto a prima dell’esperienza del reality: le dà più attenzioni anche al punto di sacrificare le uscite con gli amici. Federico crede che Floriana sia la persona che vuole accanto a lui per sempre, pronunciando anche la parola “matrimonio”.

Temptation Island 2021: Emanuela e Stefano, un mese dopo

Emanuela e Stefano hanno litigato pesantemente davanti al falò di confronto di Temptation Island 2021 tanto da abbandonare il programma da separati. Spente le telecamere, però, i due si sono incontrati nella casa dove convivevano: lui era entrato solo per ritirare i suoi effetti personali ma un semplice abbraccio si è tramutato in un gesto riparatore per la coppia; entrambi provano ancora reciprocamente forti sentimenti; poi però i due sono tornati alla cruda realtà: non sono compatibili e non possono continuare a stare assieme. Manuela sta frequentando il tentatore Luciano, soprattutto con molte videochiamate. Stefano si “consola” con la tentatrice Federica.

Temptation Island 2021: Natascia e Alessio, un mese dopo

C’è poco da dire su questa coppia tant’è che la stessa trasmissione ha deciso di liquidare lo spazio concesso a Natascia e Alessio ad un micro-inserto di soli due minuti. Natascia e Alessio si sono riconfermati il loro amore al falò di confronto e se lo sono riconfermati anche un mese dopo.