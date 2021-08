Mara Venier criticata su Instagram per i suoi capelli risponde per le rime

Come la fai sbagli verrebbe da dire…Mara Venier qualche giorno fa ha postato una dolce foto in compagnia di suo marito Nicola Carraro. Oggi però la risposta che la conduttrice ha dato a una follower è diventata virale. La signora faceva notare a Mara che dovrebbe postare foto diverse, sottolineando il fatto che avrebbe dovuto tagliarsi i capelli. Ma non solo, nel commento, la follower di Mara scriveva: “Bevi di meno e mettiti a dieta”. Purtroppo sempre più spesso ci sentiamo in diritto di sindacare sulla vita degli altri, arrivando a scrivere odiose senza che ce ne sia il motivo. La maggior parte delle volte i social svolgono questa funzione: scarica frustrazioni di chi nella vita reale, ha davvero molti problemi da risolvere e si sfoga con le cattiverie gratuite. La nostra cara Mara ha scelto di rispondere iniziando a postare una serie di immagini con tagli di capelli diversi, anche foto posate , scatti davvero bellissimi. E poi ci ha tenuto anche a togliersi un sassolino dalla scarpa, contro chi ancora continua a sottolineare, qualora fossero tali, i suoi difetti fisici.

Lo sfogo di Mara Venier su Instagram

Prima di iniziare con la carrellata di immagini, Mara aveva risposto alla signora con un bel vaffa, ricordando anche che ci si poteva impegnare a guardare il lato romantico dello scatto, visto che la foto la mostrava al fianco di suo marito. E poi oggi ha voluto anche aggiungere: “Signora carissima (si fa per dire)….preferisce questo taglio ????? Dica …dica ….😂😂😂😂😂😂faccio questo???? Così lei è felice ….per quanto riguarda il peso purtroppo da tre mesi prendo molti farmaci e……. Vi voglio bene amici di Instagram.” Tra i commenti anche quello di Pio e Amedeo: “Cara Mara se serve interveniamo noi” hanno scritto i due comici pugliesi.

Bisogna dire che Mara Venier è davvero carica a pallettoni e si prepara come sempre alla grande al suo rientro in tv. Non vediamo l’ora di rivederla a Domenica IN per la nuova edizione del programma di rai 1.